VIDAA OS: demos uma vista de olhos ao poderoso sistema operativo das TV da Hisense

No universo das Smart TV, a experiência do utilizador é fundamental. Queremos sistemas rápidos, intuitivos e que nos apresentem o conteúdo que realmente nos interessa. A Hisense, ciente desta necessidade, desenvolveu o seu próprio sistema operativo, o VIDAA, que equipa não só suas TV mas também as de marcas como Toshiba, Loewe, entre outras. Este destaca-se pela simplicidade, rapidez e segurança. Vamos explorar esta plataforma.

O VIDAA OS é conhecido pela sua integração "perfeita" de aplicações, serviços de streaming e televisão em direto. Segundo a marca, proporciona um centro de entretenimento all-in-one a milhões de pessoas e a sua empresa mãe investe ativamente em suporte de software a longo prazo. Vamos ver se cumpre!

Interface intuitiva

No coração do VIDAA OS está a sua interface de fácil utilização, concebida para uma navegação simples e direta. Ao ligar a nossa U7 equipada com esta plataforma, percebemos logo que a interface foi desenhada a pensar na facilidade de uso: tem um design limpo e organizado, sem funcionalidades desnecessárias à primeira vista.

Na primeira "linha" encontram-se algumas aplicações pré-instaladas no sistema, na segunda é mostrado o VIDAA Art (tópico que abordaremos no futuro), e na terceira uma aba de "Principais" das plataformas de streaming, neste caso do Prime Video.

Do lado esquerdo, consegue aceder facilmente à sua Conta VIDAA, à pesquisa, ao VIDAA Kids (falaremos mais à frente), às notificações, à entrada e às definições.

Um dos grandes trunfos é a sua capacidade de personalização. O VIDAA OS permite-lhe fixar e reorganizar as suas aplicações e fontes de conteúdo favoritas para um acesso mais rápido. Isto acaba com os menus complexos e os imensos cliques desnecessários para chegar a coisas simples.

Para isso, basta premir e manter a tecla "OK" em cima da app que quer mover. A seguir, é só usar as setas para arrastá-la para onde pretende.

Comando com muitos, muitos atalhos

O comando foi igualmente pensado para a simplicidade. Tem tudo o que um comando "comum" tem e ainda oferece botões de acesso rápido a serviços populares como Rakuten TV, YouTube, Prime Video, Netflix, Disney+, e os VIDAA Channels.

Como se já não bastasse, inclui ainda um botão de personalização que pode usar para aceder a uma app predefinida por si. Para fazê-lo, basta:

Manter premida a tecla de personalização localizada no comando. Esta tem um símbolo de coração e um "+". Depois, é só escolher a app a que pretende aceder quando o botão é clicado. Finalmente, clicar em "Guardar".

O VIDAA segue o lema de "conteúdos em vez de apps"

O VIDAA adota uma filosofia mais focada no conteúdo do que propriamente nas aplicações individualmente. Em vez de apresentar apenas uma grelha de apps, organiza o entretenimento em torno de "pilares de conteúdo". Um deles é o Grátis.

Este reúne conteúdos gratuitos disponíveis em diversas plataformas (como o YouTube ou serviços de streaming com publicidade), o que facilita imenso a descoberta de entretenimento sem custos adicionais.

Esta abordagem torna mais simples encontrar algo para ver ou ouvir, independentemente da aplicação que o fornece. Além disso, estas opções estão facilmente acessíveis através da interface inicial da plataforma.

E se o sistema operativo "aprendesse" com os seus hábitos? Pois bem...

O VIDAA OS tem uma característica interessante: analisa os conteúdos que vê e, com a ajuda da IA, utiliza essa informação para lhe sugerir filmes, séries ou vídeos que possam ser do seu interesse.

A grande vantagem é que estas recomendações não se limitam a uma única aplicação; o VIDAA agrega sugestões de múltiplos fornecedores de conteúdo (como Netflix, Prime Video, YouTube, etc.), apresentando-as de forma centralizada.

As recomendações podem também variar ligeiramente dependendo do país selecionado, adaptando-se às tendências e catálogos locais. Pode alterar facilmente tanto o idioma (33 disponíveis) como a localização (40 disponíveis) através das "Definições" > "Sistema" > "Idioma e Localização".

Rapidez notável, sem delays

Ninguém gosta de esperar que a televisão "acorde" ou que as aplicações demorem a carregar. A pensar nisto, o VIDAA foi otimizado para oferecer um desempenho rápido.

Nos nossos testes, um arranque a frio demorou, em média cerca de 10 segundos, enquanto um arranque "quente" (quando a TV não foi desligada da tomada) demorou, em média, 3 segundos. Além disso, as aplicações também abrem notavelmente rápido. Esta fluidez contribui imenso para uma experiência de utilização agradável no dia a dia.

Por predefinição, o VIDAA carrega a sua entrada/fonte de TV preferida. Pode ser um descodificador, uma Xbox, uma PlayStation ou qualquer outra coisa que se ligue por HDMI. Ou mesmo a televisão por cabo.

Segurança

Num mundo cada vez mais conectado, a segurança dos dispositivos que usamos também é crucial. O VIDAA leva a privacidade e a segurança a sério. A plataforma possui certificações de segurança reconhecidas internacionalmente:

TÜV Rheinland: é um fornecedor global de serviços técnicos, de segurança e de certificação. O princípio orientador do grupo é manter um desenvolvimento sustentado de qualidade e segurança para ir ao encontro dos desafios derivados da interação entre o homem, a tecnologia e o ambiente.

é um fornecedor global de serviços técnicos, de segurança e de certificação. O princípio orientador do grupo é manter um desenvolvimento sustentado de qualidade e segurança para ir ao encontro dos desafios derivados da interação entre o homem, a tecnologia e o ambiente. CCPA: é uma lei estadual da Califórnia que protege os direitos dos consumidores da Califórnia em relação à sua privacidade de dados.

é uma lei estadual da Califórnia que protege os direitos dos consumidores da Califórnia em relação à sua privacidade de dados. GDPR: é um regulamento da União Europeia (UE) que estabelece regras para a proteção e tratamento de dados pessoais dentro da UE. É uma lei de privacidade e segurança robusta que impõe obrigações a organizações que operam na UE.

é um regulamento da União Europeia (UE) que estabelece regras para a proteção e tratamento de dados pessoais dentro da UE. É uma lei de privacidade e segurança robusta que impõe obrigações a organizações que operam na UE. COPPA: impõe determinados requisitos aos operadores de serviços online dirigidos a crianças com menos de 13 anos de idade.

Estas garantem que os seus dados estão protegidos e que o sistema opera de forma fiável e segura. Pode desfrutar do seu entretenimento com a tranquilidade de saber que a sua privacidade está a ser considerada.

VIDAA Kids

A pensar nas famílias, a Hisense integrou o VIDAA Kids na sua plataforma. Esta é uma área dedicada dentro do sistema operativo, criada especificamente para crianças.

Oferece um ambiente mais controlado, onde os pais podem definir limites de tempo de utilização e escolher a que tipo de conteúdos é que os seus filhos podem aceder.

O VIDAA Kids apresenta apenas conteúdos apropriados para diferentes faixas etárias, selecionados a partir de fontes confiáveis.

Para já, o VIDAA demonstrou ser muito mais do que um simples sistema operativo para as TV da Hisense. Parece ser uma plataforma inteligente, focada na nossa experiência, que combina uma interface personalizável com um desempenho rápido e funcionalidades centradas no conteúdo.

As recomendações personalizadas, a atenção à segurança e a inclusão de um modo infantil tornam o VIDAA uma proposta de valor muito interessante no mercado das Smart TV.

📝 Em breve, traremos mais informações e testes a este sistema operativo.