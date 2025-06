Governo planeia proibir o uso de telemóveis para alunos de escolas públicas e privadas

O ministro da Educação esclareceu que a proibição do uso dos telemóveis vai aplicar-se a alunos do primeiro e segundo ciclo, que frequentem estabelecimentos de ensino públicos e privados.

Há poucas semanas, o Governo português avançou com uma recomendação para proibir o uso de telemóveis nas escolas do 1.º e 2.º ciclos.

Atualmente, conforme informámos, cabe a cada escola definir as regras quanto à utilização de telemóveis, no âmbito do seu regulamento interno.

Contudo, em breve, o cenário deverá mudar, com o ministro da Educação, Fernando Alexandre, a esclarecer que a proibição do uso do telemóvel vai aplicar-se a alunos do primeiro e segundo ciclo, que frequentem estabelecimentos de ensino públicos e privados.

Nós já anunciámos, está no programa eleitoral e no programa de Governo, que pretendemos instituir a proibição. O ano passado fizemos a recomendação da proibição, preparamos a proibição para o primeiro e para o segundo ciclo, independentemente da natureza da instituição, por isso, ao público e ao privado.

Conforme avançado pelo ministro português, à margem do lançamento da primeira pedra para uma nova residência de estudantes do Instituto Politécnico de Coimbra, citada pela imprensa, o governo está a preparar o início do próximo ano letivo e, "muito em breve", dará notícias, informação às escolas, à sociedade, "sobre a forma como estas medidas vão ser implementadas e os prazos".