BYD revela expansão da gama 06 em Xangai: de carrinha híbrida a berlina elétrica

No Salão Automóvel de Xangai de 2025, a BYD apresentou a Seal 06 DM-i Wagon, uma nova carrinha híbrida plug-in que alarga a oferta da gama Ocean Series. Esta versão segue-se ao sucesso da berlina Seal 06 DM-i, que desde o seu lançamento em maio de 2024 já vendeu mais de 220.000 unidades na China.

BYD em contraciclo com o mercado lança uma carrinha hibrida

A carrinha mantém o estilo estético “Ocean” da família, mas com uma traseira mais longa que aumenta significativamente o espaço de carga. Tem 4.850 mm de comprimento, 1.890 mm de largura e 1.505 mm de altura, com uma distância entre eixos de 2.790 mm.

Está equipada com um motor a gasolina de 1,5 litros (BYD472QC) com 74 kW, associado a um motor elétrico síncrono de ímanes permanentes de 120 kW ou 160 kW. Utiliza uma bateria de lítio-ferro-fosfato e suporta carregamento externo.

Estão disponíveis duas versões: a standard, com 53 km de autonomia elétrica segundo o ciclo CLTC, e uma versão mais potente, com 83 km (ainda não há valores WLTP).

Ambas integram o sistema híbrido de quinta geração da BYD (DM-i). A chegada ao mercado está prevista para o segundo trimestre de 2025, com preços entre os 120.000 e os 150.000 yuan.

Oferta 100% elétrica para a versão berlina

No mesmo trimestre será lançada a Seal 06 EV, uma berlina 100% elétrica com 4.720 mm de comprimento, 1.880 mm de largura e 1.495 mm de altura, partilhando os 2.820 mm de distância entre eixos com a versão híbrida.

Estará disponível com dois motores elétricos de tração simples: 110 kW e 160 kW, fabricados em unidades diferentes. O preço será idêntico ao da carrinha: entre 120.000 e 150.000 yuan.

No terceiro trimestre, a BYD expandirá ainda mais a gama com os modelos Sealion 06 DM-i e Sealion 06 EV. A versão híbrida usará o mesmo motor de 1,5 L combinado com um motor elétrico de 160 kW, enquanto a versão elétrica terá opções de 170 kW e 180 kW, além de uma configuração de tração integral (AWD) com dois motores (110 kW + 180 kW).

O Sealion 06 mede 4.810 mm de comprimento, 1.920 mm de largura e 1.675 mm de altura, com uma distância entre eixos de 2.820 mm. Os preços variarão entre 160.000 e 200.000 yuan.

Estes preços refletem a aposta da marca numa oferta desafiadora que tem pautado o mercado chinês. Contudo, à imagem do que vimos noutros modelos já chegados e comercializados no mercado europeu, os valores serão outros.