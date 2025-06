VIDAA OS: nunca foi tão fácil ver os grandes eventos desportivos gratuitamente

Depois de termos explorado a interface e rapidez do VIDAA, e as suas funcionalidades de entretenimento e arte, chegou a altura de nos focarmos noutra grande paixão de muitos utilizadores: o desporto. Com os grandes eventos desportivos à porta, é essencial ter uma plataforma rapidamente acessível para assistir a todos os jogos. Felizmente, o VIDAA trata do assunto.

O VIDAA OS da Hisense está preparado para ser o seu melhor companheiro de equipa: promete transformar a sua sala de estar numa verdadeira bancada de estádio graças às suas apps FIFA+ e FIFA Club World Cup. Vamos ver se cumpre.

App FIFA+: o estádio é a sua sala

Esta plataforma é bastante interessante para qualquer fã de futebol: oferece acesso a uma enorme quantidade de conteúdo desportivo de forma gratuita.

Através da app, pode assistir a milhares de jogos ao vivo de ligas de todo o mundo. Não se trata apenas dos grandes torneios; a plataforma transmite competições menos mediáticas, o que lhe permite descobrir novos talentos e campeonatos.

Ao navegar pela aplicação, é facilmente percetível o quão intuitiva e recheada ela é. Está estrategicamente dividia nos separadores "Home", "Live", "Originais", e "Arquivo FIFA".

Home

Este separador, além de exibir os próximos jogos em direto, os melhores momentos da FIFA CWC, eventos da FIFA, e as competições em destaque, apresenta um pequeno resumo dos restantes conteúdos presentes nos demais separadores. Ao clicar num conteúdo, é imediatamente direcionado para ele. Seamless.

Live

Aqui são exibidos os próximos jogos das mais variadas ligas e competições: Pirma Lyga (Lituânia), Yas Coupe (Madagascar), TNM Super League (Malawi, África), Leone Rock Premier League (Serra Leoa), Liga FUTVE 2 (Venezuela), entre muitas, muitas outras.

Ao clicar numa partida, é direcionado para uma página com mais informações acerca da mesma. Pode clicar em "Play" e usufruir de um jogo amador entre duas equipas da Lituânia (como eu fiz).

Originais

O separador de originais também é bastante interessante. Tem acesso a filmes e séries exclusivos sobre futebol gratuitamente. Estes incluem "The Away Game", "Moment of Truth", "Contrapelota", entre outros.

Pode também usufruir de alguns vídeos curtos, por exemplo sobre "Como é que os melhores jogadores do mundo geram rapidez e força na bola?" e "O que faz o primeiro toque ser perfeito?".

Arquivo FIFA

Finalmente, neste separador, encontra-se toda a história. Tem acesso a jogos completos, melhores momentos, golos, melhores assistências, melhores defesas factos, e curiosidades de todos os Mundiais da FIFA desde 1966.

App FIFA Club World Cup no VIDAA

Para além da app FIFA+, os adeptos de futebol têm uma felicidade extra. A aplicação dedicada ao Mundial de Clubes da FIFA 2025 também está disponível para quem quer seguir a competição ao pormenor. A aplicação é um autêntico centro de controlo.

Acompanhe todos os jogos ao pormenor

Pode acompanhar os jogos em tempo real com um placar detalhado, ver os golos e consultar os resultados finais.

Mas a experiência vai mais além: tem acesso às constituições das equipas (Alinhamentos), a estatísticas detalhadas de jogo e a uma cronologia (Ocorrências) com os momentos-chave de cada partida.

A aplicação permite ainda mergulhar nos detalhes de cada clube. Pode explorar informações aprofundadas sobre as equipas e a sua seleção de jogadores.

Aposte num vencedor

E para tornar tudo ainda mais emocionante, o VIDAA OS convida-o a participar ativamente com a funcionalidade "Prediction Challenge". Pode arriscar os seus prognósticos e habilitar-se a ganhar pontos, o que torna cada jogo numa experiência ainda mais pessoal e interativa.

Comandos por voz: "Abrir FIFA+"

Imagine o cenário: o jogo vai começar e não quer perder tempo a navegar por menus. Com o controlo por voz do VIDAA, basta premir o botão do microfone no comando e dizer o que pretende.

Funcionalidades como "Abrir FIFA+", "Procurar por jogos do Bayern" ou simplesmente "Aumentar o volume" tornam a interação com a televisão muito mais natural. Esta funcionalidade é especialmente útil quando está com as mãos ocupadas com os petiscos do intervalo e não quer largar nada.

📺 A integração com as aplicações FIFA+ e FIFA Club World Cup, aliada à conveniência do controlo por voz, fazem das televisões da Hisense a escolha ideal para qualquer adepto de desporto que procure uma experiência completa, interativa e perfeitamente integrada na sua casa.