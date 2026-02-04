Próximo alvo são as VPN? Bloqueio das redes sociais pode trazer este cenário

A Europa atravessa um processo em que novos limites e imposições estão a ser aplicadas. O bloqueio das redes socais é a face mais visível deste processo e isso pode trazer um novo cenário. Pode não ser suficiente e por isso, o próximo alvo parece ser as VPN. Para impedir o contornar das novas regras, elementos de privacidade podem simplesmente desaparecer.

Bloqueio das redes sociais traz nova realidade

França e Espanha reforçam as suas medidas para impedir que crianças com menos de 15 anos acedam às plataformas de redes sociais. Enquanto os governos trabalham numa proposta de proibição das redes sociais, alguns funcionários procuram restrições adicionais para evitar que sejam contornadas. A ministra francesa da Inteligência Artificial e Assuntos Digitais, Anne Le Hénanff, afirmou que o próximo alvo poderá ser os serviços de VPN.

As redes virtuais privadas (VPNs) podem permitir aos cidadãos franceses com menos de 15 anos contornar uma possível proibição das redes sociais, alterando a sua informação de localização. No Reino Unido, onde foram implementadas restrições de idade semelhantes, foi observado um aumento repentino na utilização de VPN no ano passado, após o bloqueio do acesso ao conteúdo.

O governo francês não quer que este cenário ocorra no seu próprio país. A ministra Le Hénanff afirmou em entrevista que a lei atual será mantida se proteger a maioria das crianças. No entanto, enfatizou que as VPN são o próximo item na lista de revisão. Embora as VPN ofereçam privacidade online, a exigência de verificação de idade requer o envio de dados pessoais, comprometendo a vantagem de privacidade oferecida.

Próximo alvo são as VPN e isso não é positivo

O processo de proibição das redes sociais em França ainda está em curso. A Assembleia Nacional francesa aprovou as restrições na semana passada com 116 votos a favor e 23 contra, e o projeto de lei segue agora para o Senado para discussão. Embora ainda não exista uma proibição definitiva das VPN, as declarações dos líderes sugere que o país pode adotar tais medidas.

Os críticos, no entanto, expressam a preocupação de que estas medidas de proteção estejam a aproximar-se do autoritarismo. Estas medidas em França reflectem uma tendência global para restringir o acesso de crianças e jovens a conteúdos sensíveis. Nos EUA, foram introduzidas 25 leis estaduais relacionadas com a verificação da idade nos últimos dois anos.

No entanto, numa era em que as violações de dados são comuns, mesmo em grandes empresas, existem receios reais. A recolha repentina de dados pessoais para processos de verificação de idade fará com que estas se tornem um alvo fácil para ataques cibernéticos.