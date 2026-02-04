Mudanças nos locais de voto das eleições presidenciais: saiba como confirmar onde vota

O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE) informou que haverá "alterações pontuais" de locais de voto no próximo domingo, dia em que se realizará a segunda volta das eleições presidenciais.

Devido aos estragos causados pela tempestade Kristin, o porta-voz da CNE confirmou "alterações pontuais" de locais de voto nas eleições presidenciais, no domingo.

Segundo André Wemans, "as únicas indicações que temos são de alterações pontuais em locais de voto".

Aconselhamos os eleitores a informarem-se no próprio dia sobre onde votar porque o local pode ter sido alterado, principalmente nas zonas mais afetadas.

Alerou o porta-voz, explicando que, "devido à tempestade, houve danos em alguns edifícios onde decorreu a primeira volta das eleições presidenciais e, por causa disso, deixaram de poder garantir condições para acolher as mesas de voto".

Assegurando que a CNE sabe que "na parte da logística está tudo a postos", André Wemans ressalvou que comissão sabe a situação em que parte do país está.

Uma vez que está prevista mais chuva forte e intensa durante esta semana, a CNE não descarta a possibilidade de haver mais alterações até domingo.

Pedidos de mudança do local de voto já começaram a chegar

De acordo com o Portal do Eleitor, da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), até terça-feira, já tinham solicitado alteração do local de voto municípios de 10 dos 18 distritos de Portugal Continental e um da Região Autónoma da Madeira, pedido aprovado pela CNE.

Entre os 10 distritos com municípios que já pediram mudanças estão Braga, Bragança, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Lisboa, Santarém, Vila Real e Viseu.

Conforme a informação no Portal do Eleitor, o pedido de alteração de local de voto deveu-se a "motivos de força maior".

Como confirmar onde vota para a segunda volta das eleições?

Há três formas de saber qual é o local e a secção de voto atualizado.

Através do Portal do Recenseamento, no qual vão pedir o número de identificação e a data de nascimento;

Através de um SMS gratuito para número 3838 com a seguinte mensagem: RE (espaço) número de identificação (espaço) data de nascimento no formato AAAAMMDD;

Ligar para a linha de apoio ao eleitor através do número 808 206 206.

De acordo com o Portal do Eleitor, "as informações das novas moradas dos locais de voto comunicados pelas Câmaras Municipais à Administração Eleitoral serão atualizadas nestas plataformas e serviço de apoio".