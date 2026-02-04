Fim do motor a combustão? Apenas 98 carros diesel vendidos na Noruega em janeiro
Ainda que sofra algumas oscilações, as vendas de carros elétricos estão estáveis no crescimento. Este é um caminho que não se conseguirá inverter e que é já natural. A Noruega tem liderado este campo, com uma adoção única. A reforçar esta posição estão os número de vendas de janeiro. Apenas 98 carros diesel vendidos na Noruega em janeiro.
Será o fim do motor a combustão?
A Noruega continua a ser o barómetro mundial para a mobilidade elétrica e os dados de janeiro de 2026 confirmam uma tendência que parece irreversível. Mesmo após o governo ter reduzido os generosos incentivos fiscais que impulsionaram o setor durante anos, a venda de veículos a combustão caiu para números residuais.
Durante o primeiro mês do ano, foram comercializadas apenas 98 unidades movidas a diesel em todo o país, um indicador claro de que a "missão cumprida" declarada pelas autoridades em outubro passado é uma realidade prática. A transição norueguesa atingiu um ponto de maturidade onde o veículo elétrico já não depende exclusivamente de subsídios para convencer o consumidor.
Em janeiro, os carros elétricos garantiram uma quota de mercado de 94%, um valor que, embora ligeiramente inferior aos 95,8% registados no período homólogo de 2025, demonstra uma resiliência notável face às mudanças legislativas. O novo teto imposto aos benefícios fiscais, que agora penaliza modelos de gama alta, não travou a preferência dos condutores, que parecem ter interiorizado as vantagens da tecnologia.
98 carros diesel vendidos na Noruega
A análise detalhada dos números revela um cenário quase de "extinção" para os motores tradicionais. Além das escassas 98 unidades diesel, foram vendidos apenas 29 híbridos e 7 carros exclusivamente a gasolina. Como refere a análise aos dados do setor, "as vendas de carros movidos a combustíveis fósseis simplesmente não são significativas e certamente não justificam os vários investimentos em infraestrutura necessários para manter uma frota deste tipo".
O ligeiro decréscimo no volume total de vendas em janeiro é explicado por um fenómeno de antecipação. Em dezembro, os noruegueses correram aos concessionários para aproveitar os últimos momentos dos incentivos plenos, resultando num mês recorde com mais de 35 mil matrículas.
O exemplo da Noruega serve agora de lição para outros mercados. O país demonstra que, uma vez estabelecida a infraestrutura e a confiança do consumidor, o mercado elétrico consegue caminhar pelo próprio pé. A realidade é simples: "Os elétricos são agora o padrão e não há razão para procurar outra solução", confirmando que a meta de 100% de vendas elétricas até ao final de 2025 na Noruega está praticamente alcançada.
Na Noruega a mentalidade é outra. O tipo de vida também é outro. A corrupção também é diferente. Portugal com a mentalidade que tem, vai continuar a ser um país de corrupção e de pouca ou nenhuma evolução.
A mentalidade na Noruega é efetivamente outra mas o gás e petróleo que exportam também ajudam e não é pouco.
No entanto são mais os países com população pobre e que possuem petróleo…
Não deixas de ter razão, mas há diversos fatores para isso, se reparares os países em que a economia depende maioritariamente do turismo também são muitos deles bastante pobres e isto deve-se que o investimento é estrangeiro, no caso do petróleo é igual ou então devido a ditaduras e embargos econômicos.
A Noruega tem uma coisa que Portugal não tem ou não deixam ter/explorar, que se chama petróleo e gás!!!!!!
E só por causa disso, do dinheiro que fazem com a venda de carburantes, têem só o maior fundo soberano do mundo!!!!!!
O Norges Bank que gere o fundo soberano, teve em 2025 só um lucro de 206 mil milhões de euros!!!!!!!!!! Mais de 50% da riqueza criada por Portugal!!!!!!
E o fundo gere quase 2 biliões de euros!!!!!!! Digamos que o fundo que investe em 70 países e é donos de acções e obrigações de mais de 11.000 empresas/instituições desses 70 países (entre os quais Portugal), tem dinheiro suficiente para pagar as dívidas do Estado Português + empresas portuguesas + particulares tugas…….. quase 3 vezes!!!!!!!!!
É outro mundo acredite!!!!!
206 mil milhões de euros de lucro só em 2025 é quase o dobro do Orçamento de Estado Português!!!!!!
E mais, eles têem leis que impedem de estoirar o dinheiro, ele está sempre a acumular e só podem gastar o que ganham em cada ano e só numa emergência, como no caso da Covid19!!!!!!
Há também a mentalidade do clima, se reparares os povos com climas mais agrestes, tendem em ser muito mais organizados, isto deve precisamente ao rigor dos invernos, foram povos que tinham de ser organizados, não podiam falhar prazos ou arriscavam-se a passar fome no inverno, quase como a história da formiga e da cigarra, os povos do sul se não lançarem as sementes em Abril lançam em Maio e a coisa muda muito pouco, aqueles povos não podiam fazer isso e assim criaram esta responsabilidade coletiva.
O numero interessante nem são os 98, mas sim os 7 que compraram carro a gasolina.
Parece um bom grupo para um jantar 😉