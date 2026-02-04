PplWare Mobile

Fim do motor a combustão? Apenas 98 carros diesel vendidos na Noruega em janeiro

· Motores/Energia 7 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. Sérgio V. says:
    4 de Fevereiro de 2026 às 09:08

    Na Noruega a mentalidade é outra. O tipo de vida também é outro. A corrupção também é diferente. Portugal com a mentalidade que tem, vai continuar a ser um país de corrupção e de pouca ou nenhuma evolução.

    Responder
    • Hugo says:
      4 de Fevereiro de 2026 às 09:25

      A mentalidade na Noruega é efetivamente outra mas o gás e petróleo que exportam também ajudam e não é pouco.

      Responder
      • Realista says:
        4 de Fevereiro de 2026 às 09:34

        No entanto são mais os países com população pobre e que possuem petróleo…

        Responder
        • B@rão Vermelho says:
          4 de Fevereiro de 2026 às 10:39

          Não deixas de ter razão, mas há diversos fatores para isso, se reparares os países em que a economia depende maioritariamente do turismo também são muitos deles bastante pobres e isto deve-se que o investimento é estrangeiro, no caso do petróleo é igual ou então devido a ditaduras e embargos econômicos.

          Responder
    • Rui says:
      4 de Fevereiro de 2026 às 09:56

      A Noruega tem uma coisa que Portugal não tem ou não deixam ter/explorar, que se chama petróleo e gás!!!!!!

      E só por causa disso, do dinheiro que fazem com a venda de carburantes, têem só o maior fundo soberano do mundo!!!!!!

      O Norges Bank que gere o fundo soberano, teve em 2025 só um lucro de 206 mil milhões de euros!!!!!!!!!! Mais de 50% da riqueza criada por Portugal!!!!!!

      E o fundo gere quase 2 biliões de euros!!!!!!! Digamos que o fundo que investe em 70 países e é donos de acções e obrigações de mais de 11.000 empresas/instituições desses 70 países (entre os quais Portugal), tem dinheiro suficiente para pagar as dívidas do Estado Português + empresas portuguesas + particulares tugas…….. quase 3 vezes!!!!!!!!!

      É outro mundo acredite!!!!!
      206 mil milhões de euros de lucro só em 2025 é quase o dobro do Orçamento de Estado Português!!!!!!
      E mais, eles têem leis que impedem de estoirar o dinheiro, ele está sempre a acumular e só podem gastar o que ganham em cada ano e só numa emergência, como no caso da Covid19!!!!!!

      Responder
      • B@rão Vermelho says:
        4 de Fevereiro de 2026 às 10:45

        Há também a mentalidade do clima, se reparares os povos com climas mais agrestes, tendem em ser muito mais organizados, isto deve precisamente ao rigor dos invernos, foram povos que tinham de ser organizados, não podiam falhar prazos ou arriscavam-se a passar fome no inverno, quase como a história da formiga e da cigarra, os povos do sul se não lançarem as sementes em Abril lançam em Maio e a coisa muda muito pouco, aqueles povos não podiam fazer isso e assim criaram esta responsabilidade coletiva.

        Responder
  2. Pedro P says:
    4 de Fevereiro de 2026 às 10:30

    O numero interessante nem são os 98, mas sim os 7 que compraram carro a gasolina.
    Parece um bom grupo para um jantar 😉

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor registado, como a mãe ou o pai?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Gemini in Navigation Expansion

Visão além do Ver: Vision Pulse

AZNOM L’EPOQUE designed by CAMAL Studio official video Auto Media 1080p, h264