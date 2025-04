ENGWE lança a série L20 3.0: e-bikes com até 160 km de autonomia e carregamento rápido

A ENGWE, fabricante de bicicletas elétricas, celebrou o seu 11.º aniversário com o lançamento oficial da série L20 3.0, reforçando o seu compromisso com a inovação e a qualidade no setor das e-bikes. Os novos modelos ENGWE L20 3.0 Boost e L20 3.0 Pro oferecem autonomia até 160 km, mais conforto e carregamento rápido.

Os novos modelos da linha ENGWE L20 3.0 destacam-se pela combinação entre design compacto, desempenho robusto e funcionalidades avançadas que prometem transformar a experiência de mobilidade urbana.

ENGWE L20 3.0 Boost - Suave, potente e pronta a viajar

A e-bike L20 3.0 Boost vem equipada com um motor de cubo de 250W, capaz de gerar um torque máximo de 75Nm, proporcionando uma aceleração suave e eficiente, ideal para deslocações diárias e percursos urbanos. A bateria removível de 48V e 13,5Ah (648Wh) oferece uma autonomia máxima de 135 km, permitindo viagens prolongadas sem preocupações com recargas frequentes. Além disso, o sistema de carregamento rápido de 8A possibilita uma carga completa em apenas 2 horas, otimizando o tempo de utilização da bicicleta.

O conforto do utilizador foi uma prioridade no design da L20 3.0 Boost. O sistema de suspensão hidráulico ajustável com bloqueio e uma suspensão traseira de 30mm, assegura uma condução estável e confortável em diversos tipos de terreno.

Os pneus urbanos híbridos de 20" x 3.0" oferecem aderência e absorção de impactos, enquanto o guiador ergonómico de 680mm de largura e o selim foram concebidos para reduzir a fadiga em viagens mais longas.

A segurança não foi descurada neste modelo. A L20 3.0 Boost está equipada com travões hidráulicos de duplo pistão e discos de 180mm, garantindo uma capacidade de travagem precisa e eficaz. As luzes LED dianteiras, integradas com uma buzina elétrica, e as luzes traseiras que intensificam automaticamente durante a travagem ou em situações de vibração, aumentam a visibilidade e a segurança do ciclista.

Para os utilizadores que valorizam a funcionalidade, a L20 3.0 Boost inclui um porta-bagagens traseiro relativamente espaçoso, ideal para transportar compras ou outros objetos essenciais. O design dobrável da bicicleta facilita o armazenamento e o transporte, tornando-a uma opção prática para quem dispõe de espaço limitado ou necessita de combinar diferentes modos de transporte.

A ENGWE disponibiliza a L20 3.0 Boost em duas cores elegantes: preto e champanhe. O modelo está disponível para encomenda através do site oficial da marca, com um preço de 1.299€. A empresa oferece ainda garantia de um ano, suporte vitalício ao cliente e envio gratuito, reforçando o seu compromisso com a satisfação dos clientes.

ENGWE L20 3.0 Pro - Confortável, mais suave e mais inteligente

Já a e-bike L20 3.0 Pro vem com melhorias significativas para quem procura um desempenho superior. Este modelo conta com um motor mais potente de 750W, garantindo uma aceleração mais rápida e uma capacidade de subida otimizada. A bateria de maior capacidade, com 48V e 25Ah (1.200Wh), permite uma autonomia impressionante de até 160 km, tornando-se uma excelente escolha para quem percorre longas distâncias diariamente.

A versão Pro mantém o conforto e a segurança do modelo Boost, incluindo suspensão completa, pneus híbridos de 20" x 4.0" para melhor aderência e estabilidade, e travões hidráulicos de duplo pistão com discos de 180mm.

As luzes LED de alto brilho e o sistema de travagem avançado garantem uma experiência de condução segura, mesmo em condições adversas.

Além disso, a L20 3.0 Pro traz um ecrã LCD mais avançado, com funcionalidades adicionais como modos de condução personalizáveis e monitorização detalhada da performance da bicicleta.

O design mantém-se dobrável, facilitando o transporte e armazenamento, enquanto o porta-bagagens traseiro reforçado permite transportar cargas maiores.

A L20 3.0 Pro está disponível nas mesmas cores da versão Boost e pode ser adquirida por um preço de 1.599€, oferecendo uma opção premium para ciclistas que procuram máxima autonomia e potência.

Com estas duas versões, a ENGWE reafirma a sua posição de destaque no mercado das bicicletas elétricas, oferecendo soluções que combinam desempenho, conforto e segurança, adaptando-se às necessidades dos ciclistas modernos.

Poderá ainda usufruir de descontos na loja da ENGWE: