Mozilla prepara botão que fará desaparecer a IA do Firefox

Para além de poder ser já usada nos smartphones, apps e até nos smartwatches, a IA parece ter encontrado um lugar especial nos browsers. Estes estão a ser ajustados para uma presença constante e até para navegarem em nome do utilizador. E quem não quiser a IA presente no browser? A Mozilla tem a solução e vai aplicar no Firefox.

Mozilla quer dar a liberdade aos utilizadores

O Firefox, da Mozilla, veio em auxílio dos utilizadores que evitam a inteligência artificial, acrescentando um botão que desativa estas funcionalidades. O boom da IA ​​​​continua a revolucionar a indústria tecnológica e também invadiu o dia a dia das pessoas em diversos aspetos e ferramentas. Apesar do potencial para melhorar a vida diária, muitos preferem não utilizar.

O problema é que um serviço raramente pergunta se pretende utilizar a inteligência artificial e, geralmente, estas funcionalidades são adicionadas e ativadas por defeito, mesmo para aqueles que não as querem. Isto acontece com todos os browsers, que atualmente competem para ter a IA generativa mais avançada e eficiente.

Agora, o Firefox e a sua proprietária, a Mozilla, decidiram auxiliar os utilizadores que preferem não utilizar as funcionalidades inteligentes. Esta aplicação irá adicionar um botão que irá desativar a IA de uma vez por todas, de uma forma muito mais simples e abrangente do que as soluções alternativas anteriores.

Firefox terá botão para fazer desaparecer a IA

A nova secção, denominada Controlos de IA, inclui um botão que permite aos utilizadores desativar todas as funcionalidades de IA atuais, bem como aquelas que serão adicionadas ao browser no futuro, conforme anunciado pela Mozilla.

Os utilizadores também poderão manter apenas os recursos de IA que desejarem, com a opção de os ativar e desativar individualmente. Esta nova funcionalidade chegará ao Firefox a 24 de fevereiro, com o lançamento da versão 148 da aplicação. Estará acessível nas definições da versão desktop do browser Mozilla.

Para já, a Mozilla lançou cinco funcionalidades de IA no Firefox para os utilizadores que as considerem necessárias. Falamos das traduções, que o ajudam a navegar na web no seu idioma preferido e do texto alternativo em PDFs, que adiciona descrições de acessibilidade às imagens nas páginas PDF. Há ainda o agrupamento de separadores melhorado por IA e um chatbot com inteligência artificial na barra lateral.