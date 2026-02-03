Tesla confirma produção em massa das inovadoras baterias 4680

Elon Musk recorreu à rede social X para destacar um marco crucial para a Tesla: o sucesso na produção em escala das suas inovadoras células de bateria 4680. Este avanço, centrado numa tecnologia de "elétrodo seco", promete redefinir a produção de veículos elétricos.

O marco confirmado pela Tesla

No seu mais recente relatório de resultados, a Tesla confirmou oficialmente que já está a fabricar células de bateria 4680 cujo ânodo e cátodo são produzidos através do processo de elétrodo seco. Embora a empresa já produzisse estas células há algum tempo, a aplicação deste método ao cátodo revelou-se um desafio industrial muito maior do que o inicialmente previsto.

O próprio Elon Musk descreveu o feito como "incrivelmente difícil" numa publicação na plataforma X, considerando-o uma conquista de peso para as equipas de engenharia, produção e da cadeia de abastecimento da Tesla.

A tecnologia de elétrodo seco foi apresentada pela primeira vez no evento "Battery Day" da Tesla, em 2020. O objetivo era ambicioso: eliminar a necessidade de solventes no processo de secagem dos elétrodos, o que permitiria reduzir significativamente a área ocupada pelas fábricas e diminuir os custos de capital.

Conseguir que o processo de elétrodo seco funcione em escala, o que representa um avanço revolucionário na tecnologia de produção de baterias de lítio, foi incrivelmente difícil. Parabéns às equipas de engenharia, produção e cadeia de abastecimento da Tesla e aos nossos parceiros estratégicos por esta excelente conquista!

Escreveu Musk na sua publicação.

Vantagens e o futuro da produção

A conta oficial da Tesla no X complementou as declarações de Musk, sublinhando que o fabrico com elétrodos secos "reduz custos, consumo de energia e a complexidade fabril, ao mesmo tempo que aumenta drasticamente a escalabilidade". Esta otimização é fundamental para os planos de crescimento da empresa.

Bonne Eggleston, Vice-Presidente da Tesla responsável pelas baterias 4680, acrescentou que "levar a tecnologia de elétrodo seco à produção em massa é apenas o início", sugerindo que mais inovações estão a caminho.

Como prova deste avanço, a Tesla revelou que já começou a produzir unidades do Model Y equipadas com packs de baterias compostos por estas novas células 4680. Segundo a empresa, esta estratégia foi adotada não só pelos benefícios tecnológicos, mas também como uma medida de proteção contra os desafios da cadeia de abastecimento.

