Microsoft Bing tem um novo gerador de vídeo com IA gratuito. Veja como usar!

A Microsoft anunciou que está a introduzir o Bing Video Creator (em português, Criador de Vídeo do Bing) na aplicação Bing. Esta funcionalidade utiliza o modelo Sora da OpenAI para permitir aos utilizadores gerar vídeos a partir de prompts de texto.

É sob a premissa de que "as perguntas merecem respostas, as ideias pedem para ser concretizadas e a curiosidade procura satisfação" que a Microsoft lança o Bing Video Creator.

De forma gratuita, os utilizadores podem transformar as suas ideias em vídeos: basta descrever o que desejam e "assistir à sua visão a ganhar vida".

O recurso foi lançado esta semana para a aplicação Bing e, em breve, estará disponível para computadores e na pesquisa Copilot.

[Vídeo original]

Criador de vídeos baseado num modelo de IA da OpenAI

Este novo Bing Video Creator usa o modelo de Inteligência Artificial (IA) da OpenAI, o Sora, para permitir que os utilizadores gerem vídeos a partir de prompts de texto.

Uma vez que a empresa de IA, que tem uma parceria de longa data com a Microsoft, restringiu o acesso à geração de vídeos do Sora apenas a clientes pagantes, a sua integração no Bing, para uso gratuito, representa uma estreia.

Desde que estejam conectados a uma conta Microsoft, todos os utilizadores podem usar a aplicação Bing para criar 10 vídeos sem custo.

Após esse limite, cada vídeo passa a custar 100 pontos Microsoft Rewards, concedidos por pesquisas no Bing ou compras na Microsoft Store.

Até ao momento, não há como alterar a duração de 5 segundos dos vídeos, além de que só podem ser gerados na proporção 9:16. Em breve, no entanto, conteúdos horizontais, em 16:9, deverão estar, também, disponíveis.

Apesar de se esperar que os vídeos sejam gerados em apenas alguns minutos, o recurso ainda demora algum tempo a criá-los.

Como utilizar o Bing Video Creator?

Neste momento, só é possível gerar vídeos no Bing Video Creator por via da aplicação, que pode ser instalada através da leitura do código QR que a Microsoft disponibiliza aqui.

Depois, basta abrir a app e, com sessão iniciada, aceder ao menu, no canto inferior direito, clicar em "Criador de Vídeos" e selecionar "Experimente já".

Uma vez no Criador de Vídeos, utilize a caixa de texto para descrever o vídeo que pretende criar, incluindo todos os detalhes relevantes. Clique em "Criar" e aguarde até o vídeo ser gerado - este processo pode demorar algum tempo.

Na mesma página, a Microsoft disponibiliza uma secção para "Explorar ideias" e, ao lado, guarda os vídeos que já criou, na secção "As minhas criações".