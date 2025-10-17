Como o R5 e R4 da Renault terão 500 km de autonomia em 2027

A Renault planeia mudanças para os seus icónicos redesenhados R5 e R4, que beneficiarão especialmente os condutores. A empresa francesa quer assegurar menos ansiedade ao volante dos seus dois modelos, alargando a sua autonomia.

Os R5 e R4 E-Tech chegaram redesenhados para o mercado moderno, com a Renault a apostar num aspeto neo-retro.

Por forma manter a sua atratividade no mercado, bem como convencer os céticos da versatilidade dos carros elétricos, os dois modelos deverão sofrer alterações relevantes.

Numa comunicação interna obtida pela revista automóvel francesa L'argus, o sindicato CFDT da fábrica Ampere, de Cléon, dá conta de uma novidade importante para os dois modelos, em 2027: a Renault irá equipá-los com uma nova bateria de 56 kWh e uma evolução do seu motor 6AK.

Embora a informação tenha sido confirmada pelo serviço de comunicação da Ampere, não foram fornecidos mais pormenores.

De ressalvar que os R4 e R5 E-Tech têm muito em comum em termos técnicos. Além da sua arquitetura eletrónica e do sistema multimédia openR link, possuem a mesma plataforma CMF-B EV, as mesmas baterias e motores elétricos idênticos.

O R4 não tem, contudo, a motorização de entrada do R5, com uma potência de 95 cv.

Atualmente, a variante mais resistente dos dois modelos, a autonomia conforto, está equipada com um motor de 150 cv (110 kW) e uma bateria NMC com capacidade de 52 kWh, que lhe confere uma autonomia elétrica em ciclo combinado de 416 km.

Renault 4 e 5 E-Tech com 500 km de autonomia

Resumindo, uma bateria com capacidade superior, a par de um motor otimizado e menos consumidor de energia, permitirão que os dois modelos da Renault reivindiquem uma autonomia de 500 km.

Por um lado, a bateria. Fornecida pela AESC, que tem o contrato exclusivo para os R4 e R5, a nova bateria deverá distinguir-se por uma evolução da química NMC, que permitirá passar de 52 para 56 kWh.

Por outro, o motor. A tecnologia Externally Excited Synchronous Motor (EESM) desenvolvida pela Renault permitirá dispensar o uso de terras raras e, para colmatar o consumo claramente elevado, a sua principal desvantagem, serão conduzidas modificações, tendo em vista a eficiência.