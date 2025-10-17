Top 20 atalhos e truques do Word e Excel (e um desconto especial nas chaves Windows e Office)
Ofertas e descontos disponíveis
Os utilizadores podem obter as melhores versões do Windows e Office com 30% de desconto direto, aplicando o código pplware no momento da compra:
- Windows 11 Pro – 19,7 €
- Windows 10 Pro – 15,2 €
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 – 12,2 €
- Office 2021 Pro Plus – 70,1 €
- Office 2019 Pro Plus – 51,7 €
- Office 2016 Pro Plus – 26 €
- Pack Windows 10 Pro + Office 2016 – 34,9 €
- Pack Windows 10 Pro + Office 2019 – 51,9 €
Estas ofertas estão disponíveis por tempo limitado e destinam-se a ativações legítimas em sistemas Windows e Office, com suporte multilíngue e atualização direta através dos servidores da Microsoft.
Top 10 dicas essenciais do Microsoft Word
- Shift + F3 – alterna entre maiúsculas, minúsculas e formato de frase.
- Ctrl + Shift + N – aplica o estilo Normal ao texto selecionado.
- Ctrl + Alt + M – insere um comentário rápido no documento.
- Ctrl + K – cria um hyperlink instantaneamente.
- Alt + Shift + Seta Direita/Esquerda – aumenta ou diminui o nível de títulos (ótimo para índices automáticos).
- Ctrl + Shift + L – aplica rapidamente um marcador à linha atual.
- Ctrl + Espaço – limpa formatações diretas, mantendo o estilo base.
- Alt + Ctrl + 1/2/3 – aplica estilos de título (Nível 1, 2 ou 3).
- Ctrl + Shift + C / V – copia e cola apenas a formatação, não o texto.
- F7 – ativa a verificação ortográfica e gramatical.
Estas combinações funcionam em todas as versões modernas do Word (2016, 2019, 2021 e Microsoft 365) e estão totalmente traduzidas em português de Portugal.
Top 10 truques práticos do Microsoft Excel
- Ctrl + ; – insere a data atual na célula.
- Ctrl + Shift + ; – insere a hora atual.
- Alt + = – cria automaticamente uma fórmula de soma.
- Ctrl + Shift + L – ativa ou desativa filtros automáticos.
- Ctrl + 1 – abre a janela “Formatar Células”.
- Ctrl + Shift + $ – aplica formatação de moeda.
- F4 – repete a última ação realizada.
- Ctrl + Shift + "+" / "-" – insere ou remove linhas e colunas rapidamente.
- Ctrl + T – converte o intervalo de dados numa tabela com filtros dinâmicos.
- Ctrl + ` – mostra todas as fórmulas da folha.
O domínio destes atalhos permite acelerar significativamente tarefas diárias, sobretudo em relatórios e análises financeiras, garantindo maior fluidez no fluxo de trabalho.
Porque atualizar e ativar o Windows e Office é importante
As versões mais recentes do Windows e do Office oferecem desempenho superior, segurança reforçada e integração nativa com a nuvem. A ativação através de chaves digitais garante o acesso a todas as atualizações, suporte técnico e sincronização segura entre dispositivos.
Com o cupão pplware, o processo torna-se ainda mais acessível e rápido, bastando aplicar o código na página da SCDKey antes de concluir a compra.