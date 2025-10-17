Meta vai eliminar a aplicação Messenger para computadores Mac e Windows

Conforme detetado e, posteriormente, confirmado pela Meta, a empresa vai eliminar a aplicação Messenger para computadores Mac e Windows, e está a redirecionar os utilizadores para a web.

De acordo com duas páginas do Centro de Ajuda do Facebook, a Meta está a descontinuar as suas aplicações para computador, tanto a app Messenger para Mac quanto a aplicação para Windows.

Embora a Apple Insider, que detetou a novidade primeiro, não tenha conseguido perceber a data em que a descontinuação começaria, a Meta informou que a app será eliminada no dia 15 de dezembro, segundo um e-mail enviado ao Engadget.

Após o prazo, quando o utilizador não estiver a usar o smartphone, poderá aceder às conversas do Messenger, através da app do Facebook no Windows ou na web, por via do website do Facebook ou do Messenger.

Utilizadores da app Messenger serão notificados pela Meta

A Meta disse que os utilizadores receberão uma notificação na aplicação assim que o processo de descontinuação for iniciado. A partir daí, terão 60 dias para usar a app antes de ela ser totalmente descontinuada.

Ao tentar aceder à app, após a descontinuação, a maioria dos utilizadores será redirecionada automaticamente para o Facebook.com. Por sua vez, aqueles que usam o Messenger sem uma conta no Facebook serão redirecionados para o Messenger.com.

Na informação oficial, a Meta incentiva os utilizadores a ativarem o armazenamento antes da descontinuação da app, por forma a salvarem o histórico de conversas, bem como a definirem um PIN.

Leia também: