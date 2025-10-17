M5 vs M4: todas as novidades do novo SoC da Apple

A Apple acaba de apresentar o mais recente membro da sua família de SoC (System on a Chip), o M5. Descubra o que mudou em comparação com a geração anterior, o M4.

Desempenho neural e inteligência artificial

A principal novidade do M5 reside no seu avanço significativo no campo da inteligência artificial (IA) e machine learning (ML). Inspirado na arquitetura dos chips A19 e A19 Pro dos mais recentes iPhones, o M5 integra novos Aceleradores Neurais que otimizam drasticamente o desempenho em tarefas que recorrem a estas tecnologias.

A empresa de Cupertino partilhou alguns exemplos práticos para ilustrar este ganho de performance:

Tempo de resposta do primeiro token (LLM): 3,6x mais rápido que o M4

Melhoria de vídeo no Topaz Video: 1,8x mais rápido que o M4

Renderização em Blender com ray tracing: 1,7x mais rápido que o M4

Melhoria de áudio com IA no Premiere Pro: 2,9x mais rápido que o M4

Para além dos novos Aceleradores Neurais, a Apple refere que o M5 inclui um "Neural Engine de 16 núcleos melhorado", que contribui igualmente para o desempenho nestas tarefas.

Largura de banda da memória

Outra melhoria herdada da arquitetura dos chips A19 é o aumento da largura de banda da memória. O novo SoC oferece 153 GB/s, representando um aumento de 27,5% face aos 120 GB/s do M4. Embora esta mudança beneficie qualquer fluxo de trabalho intensivo, é particularmente vantajosa para tarefas de IA generativa.

Desempenho gráfico

O desempenho gráfico também recebeu melhorias significativas no M5. A Apple afirma que, graças aos novos Aceleradores Neurais, o M5 alcança um desempenho de computação de GPU quatro vezes superior ao do chip M4.

O SoC integra ainda um motor de ray tracing de terceira geração e "capacidades gráficas melhoradas", embora a empresa não tenha especificado que melhorias são estas. A combinação destas novidades permite ao M5 atingir um desempenho gráfico "até 45% superior" ao do M4.

Processador (CPU)

Tal como os seus antecessores, o M5 mantém uma arquitetura de CPU de 10 núcleos, divididos em seis núcleos de eficiência e quatro de alto desempenho. A Apple volta a afirmar que o seu novo núcleo de desempenho é o "mais rápido do mundo". A empresa avança ainda que o novo CPU oferece um desempenho multithread até 15% superior ao do M4, um valor que vai ao encontro dos benchmarks que foram surgindo online.

Outras novidades e disponibilidade

O novo MacBook Pro de 14 polegadas equipado com o M5 passa a estar disponível com uma opção de armazenamento de 4 TB, duplicando o máximo anterior de 2 TB. Por fim, o M5 transita do processo de fabrico de 3 nm de segunda geração da TSMC para o de terceira geração.

Atualmente, o novo SoC M5 equipa o MacBook Pro de 14 polegadas, o iPad Pro e o Apple Vision Pro.

Leia também: