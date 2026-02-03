Christopher Nolan “perdeu a integridade”: Elon Musk lança nova crítica, agora ao cinema

Pela mente de Christopher Nolan, "A Odisseia" chega aos cinemas este ano, sendo já um dos filmes mais aguardados de 2026. Para Elon Musk, contudo, o cineasta "perdeu a integridade". O que se passa?

A adaptação de Christopher Nolan do épico grego de Homero é o primeiro filme narrativo gravado inteiramente com câmaras IMAX e conta com um elenco que tem sido descrito como de luxo.

Com nomes como o de Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Anne Hathaway e Mia Goth, foi o de Lupita Nyong’o que desagradou a Elon Musk.

Elon Musk tem algo a dizer sobre cinema

Embora não exista qualquer prova histórica de que Helena de Tróia tenha realmente existido, conforme ressalvou um utilizador do X, onde a crítica foi partilhada, Elon Musk considera que "Chris Nolan perdeu a sua integridade" ao atribuir esse papel a Lupita Nyong’o.

Afinal, segundo um utilizador do X, cuja publicação viralizou e foi respondida por Musk, "Helena de Tróia tinha pele clara, era loira e o «rosto que lançou mil navios», porque era tão bela que os homens começaram uma guerra por causa dela".

Pela Internet, há quem discorde de Musk e outros utilizadores, e considere que, por ser um mito, o papel pode ser interpretado por qualquer pessoa.

A espera pelo filme "A Odisseia" acaba em julho

A estreia do filme está prevista para o dia 17 de julho deste ano, em todo o mundo.

Contará sobre as criaturas míticas e deuses que o guerreiro grego Odisseu enfrentou, na sua épica jornada de volta a casa, após a Guerra de Troia.