Descoberto um planeta quase gémeo da Terra a 146 anos-luz que intriga os astrónomos

Astrónomos anunciaram a identificação de um novo candidato a exoplaneta, designado HD 137010 b, que reúne várias características raras e interessantes para estudos de sistemas planetários fora do nosso Sistema Solar.

Onde e como foi descoberto

O corpo celeste foi detetado através da análise de dados recolhidos em 2017 pela missão K2 do telescópio espacial Kepler, da NASA, que terminou em 2018 mas cujos dados continuam a revelar descobertas significativas.

A identificação baseou-se no método do trânsito: uma ligeira diminuição do brilho da estrela central foi observada quando um objeto passou à frente dela, indicando a possível presença de um planeta em órbita.

Características principais

HD 137010 b é um candidato a planeta rochoso ligeiramente maior que a Terra, com um diâmetro estimado cerca de 6% superior ao terrestre.

Completa uma órbita à volta da sua estrela a cada aproximadamente 355 dias, um valor muito próximo do período orbital da Terra em torno do Sol, o que lhe confere um interesse especial para compreensão de mundos semelhantes ao nosso.

Estrela hospedeira

A estrela que o HD 137010 b orbita é do tipo análoga ao Sol (tipo espectral K, menos luminosa e um pouco mais fria), localizada a cerca de 146 a 150 anos-luz da Terra na constelação da Balança.

Devido à menor luminosidade da estrela, o planeta recebe menos de um terço da energia que a Terra recebe do Sol, o que implica temperaturas de superfície estimadas muito baixas, potencialmente na ordem de –68 °C ou inferior, próximos às médias observadas em Marte.

Habitabilidade: possibilidade e limites

A posição orbital coloca o HD 137010 b na borda externa da zona habitável da sua estrela, a região onde a água líquida poderia, em teoria, existir na superfície.

Modelos que consideram diferentes composições atmosféricas sugerem que o planeta tem cerca de 50% de probabilidade de se encontrar nessa zona habitável, embora as estimativas variem entre cenários mais conservadores e mais otimistas.

Se o planeta possuir uma atmosfera mais densa em dióxido de carbono, o efeito estufa poderia elevar a temperatura superficial, tornando possível a presença de água líquida, hipótese ainda especulativa e dependente de futuras observações.

Estado atual: candidato ainda não confirmado

Apesar das propriedades promissoras, o HD 137010 b é, por agora, considerado um candidato a exoplaneta.

Para ser oficialmente confirmado como planeta, são necessárias observações adicionais, em particular a deteção de mais trânsitos sucessivos ou confirmação por métodos complementares.

Importância científica

Este objeto é particularmente valioso porque, caso seja confirmado, poderia tornar-se num dos primeiros candidatos com tamanho e órbita semelhantes à Terra em redor de uma estrela relativamente próxima e brilhante, permitindo estudos detalhados com as futuras gerações de telescópios espaciais.

Em suma, o HD 137010 b representa um passo significativo na procura por exoplanetas com características comparáveis às da Terra, mesmo que ainda esteja por confirmar definitivamente a sua natureza planetária.