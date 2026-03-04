Se já viu o filme War Games, lembra-se certamente que o computador começa a jogar sozinho e quase provoca uma guerra nuclear. Pois bem, um novo estudo revela que os modelos de linguagem mais avançados do mundo tendem a optar por ameaças nucleares em cenários de conflito simulado, levantando questões urgentes sobre o papel da IA na tomada de decisões militares. O mundo dos humanos não está fácil quanto a guerras, mas o da IA... parece estar bem pior!

A inteligência artificial poderia transformar radicalmente a forma como as crises nucleares são geridas e não necessariamente para melhor.

É essa a conclusão perturbadora de um estudo recente conduzido pelo King's College London, publicado em fevereiro de 2026, que colocou os sistemas de IA mais utilizados do mundo frente a frente em simulações de guerra.

Guerra nuclear na mão da IA: o que revela o estudo?

A investigação pôs à prova três dos principais modelos de linguagem da atualidade o ChatGPT, da OpenAI, o Claude, da Anthropic, e o Gemini Flash, da Google. Cada um assumiu o papel de líder de uma superpotência nuclear num cenário de crise estilo Guerra Fria.

Os resultados são difíceis de ignorar. Em todos os jogos realizados, pelo menos um dos modelos tentou escalar o conflito através de ameaças de detonação de armas nucleares.

Segundo o autor do estudo, Kenneth Payne, os três sistemas trataram as armas nucleares táticas como mais um degrau na escada de escalada militar, sem qualquer hesitação especial perante o peso histórico e moral desse passo.

Como se comportou cada sistema?

O Claude, da Anthropic, recomendou ataques nucleares em 64% dos jogos, a taxa mais elevada entre os três modelos testados. Ainda assim, o sistema parou aquém de defender uma troca nuclear estratégica total ou uma guerra nuclear em larga escala.

O ChatGPT mostrou um comportamento distinto consoante as condições do jogo. Em simulações abertas, evitou geralmente a escalada nuclear.

Contudo, quando confrontado com um prazo de tempo definido, escalou sistematicamente as ameaças e, em alguns casos, caminhou na direção de uma guerra nuclear total.

O Gemini foi o modelo de comportamento mais imprevisível. Nalguns cenários, venceu os conflitos recorrendo apenas a meios convencionais. Noutros, bastaram quatro prompts para sugerir um ataque nuclear.

Numa das simulações, o sistema escreveu que se as operações não cessarem de imediato, será lançado um ataque nuclear estratégico completo contra os centros populacionais, uma resposta que os investigadores descreveram como alarmante pelo nível de detalhe e determinação demonstrado.

A desescalada ficou praticamente ausente

Talvez o dado mais preocupante do estudo seja a resistência dos modelos à desescalada. Foram disponibilizadas aos sistemas oito táticas de redução do conflito, que iam desde pequenas concessões até à rendição completa. Nenhuma delas foi utilizada durante os jogos.

A única opção de recomeço (que reiniciava a simulação do início) foi acionada apenas em 7% das situações. Para os investigadores, este padrão sugere que os modelos de IA encaram a desescalada como algo "catastrófico para a reputação", independentemente do impacto real que teria no conflito.

Esta tendência desafia a ideia de que os sistemas de IA tendem naturalmente para resultados cooperativos e seguros.

Por que razão a IA não teme as armas nucleares?

Uma explicação avançada pelo estudo é que a inteligência artificial pode simplesmente não partilhar o mesmo horror que os humanos sentem perante a guerra nuclear.

Enquanto uma pessoa com acesso a imagens do bombardeamento de Hiroshima carrega consigo uma memória emocional e visceral da devastação, os modelos de linguagem lidam com a guerra nuclear em termos abstratos, sem a componente de medo e aversão que molda o juízo humano em situações extremas.

Esta ausência de experiência emocional pode explicar, em parte, porque é que os sistemas de IA tratam decisões potencialmente catastróficas com a mesma lógica fria que aplicariam a um problema de logística ou otimização.

O que significam estes resultados para a segurança global?

Payne é cuidadoso em salientar que ninguém está, por enquanto, a entregar os códigos nucleares à inteligência artificial. O objetivo do estudo é compreender como estes modelos raciocinam à medida que começam a oferecer apoio à decisão a estrategas militares humanos.

Contudo, as capacidades identificadas (engano, gestão de reputação e tolerância ao risco em função do contexto) são relevantes para qualquer aplicação de alto risco, seja ela militar, política ou económica.

À medida que os governos e as forças armadas de todo o mundo aumentam o investimento em sistemas de apoio à decisão baseados em IA, os resultados deste estudo levantam questões fundamentais sobre os limites que devem ser impostos a estas ferramentas.

O debate sobre a regulação da IA em contextos de segurança nacional está longe de ser resolvido. Mas estudos como este demonstram que a tecnologia avança mais depressa do que as estruturas éticas e legais que deveriam enquadrá-la.