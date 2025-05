Apple muda de estratégia. Acabaram os anúncios antecipados de novas funcionalidades

Após os atrasos na Siri melhorada e no CarPlay Ultra, a Apple decidiu deixar de anunciar funcionalidades com demasiada antecedência em relação ao lançamento. Voltamos ao "One More Thing"?

O segredo pode ser a alma do negócio

Mudança de rumo para a Apple, que, segundo a Bloomberg, decidiu abandonar os anúncios antecipados de novas funcionalidades — a menos que estas estejam prontas para serem lançadas no espaço de poucos meses.

Trata-se de uma viragem significativa na estratégia de comunicação da empresa, que até agora habituava utilizadores e desenvolvedores a longas esperas após as apresentações oficiais.

A notícia foi revelada por Mark Gurman e Drake Bennett num extenso artigo sobre as atuais dificuldades da Apple no campo da inteligência artificial.

A decisão, segundo as informações divulgadas, surgiu na sequência do atraso da nova versão do Siri, potenciado pela Apple Intelligence, anunciada com entusiasmo durante a WWDC 2024 e posteriormente adiada sem data definida.

Outro caso emblemático é o do novo CarPlay, apresentado pela Apple durante a WWDC 2022 com o objetivo de o lançar até 2024. Também neste caso, a promessa não foi cumprida.

Só recentemente foi oficialmente anunciado o CarPlay Ultra, que estará disponível exclusivamente em alguns modelos de carros de luxo da Aston Martin, nos EUA e no Canadá.

Com esta nova estratégia, a Apple pretende evitar criar expetativas que depois não consegue satisfazer — uma situação que, nos últimos anos, comprometeu a confiança dos utilizadores em relação a algumas novidades de software da empresa.

Apesar de a Apple ainda não ter oficializado esta mudança de postura, a fonte é das mais fiáveis do setor. E, caso a empresa adote mesmo esta estratégia, poderemos vir a assistir a keynotes muito mais concretas, com funcionalidades prontas para serem lançadas de imediato ou, pelo menos, dentro de poucas semanas.