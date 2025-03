Atrasos no Apple Intelligence, na Siri 2.0… que se passa Apple?

Tem-se notado que a Apple está um pouco indecisa, incongruente e a lidar mal com o atraso do Apple Intelligence e com a Siri 2.0. Tim Cook deveria ter seguido o exemplo de Steve Jobs.

Que se passa com a Apple?

A Apple está a tranquilizar os funcionários da equipa Siri que, segundo é reportado pela Bloomberg, estão desmotivados pelos recentes atrasos da Siri e pela má publicidade em torno das decisões da empresa.

O anúncio do adiamento das funcionalidades do Apple Intelligence provocou críticas à gestão de Tim Cook. Analistas e observadores da indústria sugerem que Cook deveria ter seguido o exemplo de Steve Jobs na abordagem a este tipo de situações.

Críticas até de setores "fiéis" à empresa

John Gruber, um respeitado cronista e analista das atividades da Apple há mais de duas décadas, expressou críticas contundentes à empresa, afirmando que a sua credibilidade foi prejudicada ao promover capacidades de inteligência artificial que não estavam prontas para o mercado.

Gruber questionou as decisões de anunciar funcionalidades avançadas do Siri durante a WWDC 2022 e em comerciais do iPhone 16, quando essas funcionalidades ainda não estavam concluídas, levando à desilusão entre clientes e analistas. 

Este incidente levou a uma queda acentuada nas ações da Apple, levantando preocupações sobre a abordagem atual da empresa em relação aos anúncios de produtos, em contraste com o passado, quando os produtos eram entregues pontualmente e conforme prometido.

Apple pode lançar mais tarde, mas lançará melhor

O analista Gruber destacou que, durante a liderança de Steve Jobs, a Apple reconstruiu a sua credibilidade ao cumprir consistentemente os prazos e as promessas de produtos. A situação atual levanta questões sobre a gestão e as decisões estratégicas sob a liderança de Tim Cook.

Apesar destes desafios, alguns especialistas permanecem otimistas, sugerindo que a estratégia de inteligência artificial da Apple ainda está nos estágios iniciais e pode, eventualmente, fortalecer a narrativa de crescimento da empresa junto aos consumidores.

Este episódio serve como um lembrete da importância de uma comunicação transparente e da gestão eficaz das expectativas dos clientes.

A forma como a Apple abordará e resolverá estas questões será crucial para manter a confiança e a lealdade dos seus clientes no futuro.

Tim Cook deveria ter dado mais explicações aos utilizadores

Como referido, o anúncio do adiamento das funcionalidades do Apple Intelligence para a Siri gerou polémica, mas, segundo o analista Ming-Chi Kuo, o verdadeiro problema foi a forma como a Apple comunicou a decisão.

Kuo considera que um simples comunicado de imprensa é insuficiente para uma empresa como a Apple, especialmente quando se trata de uma funcionalidade muito aguardada e já promovida na WWDC.

Ele compara esta situação ao “Antennagate” do iPhone 4 em 2010, quando Steve Jobs respondeu diretamente aos clientes, convocou uma conferência de imprensa e ofereceu uma solução concreta.

Para Kuo, Tim Cook deveria ter seguido esse exemplo, adotando uma abordagem mais transparente e dando explicações diretas aos utilizadores.

Não será, contudo, inabilidade do CEO da Apple. Aliás, Tim Cook já demonstrou a sua capacidade de lidar com situações semelhantes no passado.

Em 2012, após o lançamento desastroso do Apple Maps no iOS 6, ele escreveu uma carta a pedir desculpa aos clientes, admitindo os seus erros e prometendo melhorias concretas.

Hoje, com a Apple Intelligence em apuros, uma ação semelhante provavelmente teria sido a escolha mais sensata para manter a confiança do público.