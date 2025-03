A colossal provocação da Kia à Tesla que irritou os fãs

A subdivisão norueguesa da Kia "gozou" nas redes sociais da enorme crise que Elon Musk está a enfrentar ao comando da Tesla em todo o mundo. A Finlândia também se juntou à polémica.

A Tesla está a atravessar a maior queda da sua história. As vendas caíram 45% na Europa em janeiro, comparando com o mesmo período do ano passado, enquanto outros fabricantes continuam a crescer nos países da UE.

As ações da Tesla desvalorizaram drasticamente, passando de um máximo de 479,86 dólares a 17 de dezembro para 248,33 dólares a 10 de março deste ano.

As marcas europeias procuram aproveitar a fraqueza do fabricante norte-americano, e a Kia entrou na corrida para liderar as vendas de carros elétricos.

A subdivisão da Kia na Noruega ridiculariza Elon Musk

A marca sul-coreana publicou no Instagram uma imagem do novo crossover elétrico Kia EV3, fazendo troça da mais recente polémica de Musk. Alguns condutores têm sido insultados e encontram até grafitis nos seus carros, recorrendo a autocolantes para esconder ou esclarecer a sua posição.

Muitos proprietários de Tesla começaram a colocar autocolantes nos seus veículos para deixar claro que não partilham a ideologia de Elon Musk.

A Kia Noruega seguiu esta tendência num país onde os carros elétricos representam 96% do mercado automóvel.

A marca utilizou o autocolante “Comprei depois de o Elon enlouquecer”, que se tornou viral nas redes sociais. À primeira vista, parecia apenas uma brincadeira de um proprietário, mas por trás estava a própria Kia Bil Norge AS.

Como era de esperar, a Tesla não gostou desta provocação. A Kia Noruega corria o risco de afastar clientes com uma campanha demasiado agressiva e acabou por remover a publicação do Instagram a 10 de março.

Kia quer ser a alternativa à Tesla

A marca sul-coreana foi mais longe. Por trás da publicação com o autocolante viral no Kia EV3 está uma estratégia de marketing bem definida. As vendas da Tesla caíram 44,4% na Noruega nos primeiros dois meses do ano.

A Kia quer aproveitar esta oportunidade para crescer no país. Com a Tesla a vender menos, os condutores podem estar mais abertos a considerar outras marcas.

O fabricante adotou uma estratégia semelhante na Finlândia.

O jornal Helsingin Sanomat publicou um anúncio de página inteira com a imagem do Kia EV4 e o título “Voi näitä Elon päiviä”, um trocadilho com a expressão “Voi näitä ilon päiviä” (“Oh, estes dias de alegria”), substituindo “alegria” por “Elon”.