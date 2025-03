Alerta Tesla! Vendas caem 70% na Alemanha em fevereiro

O ano de 2025 não está a ser muito positivo para a Tesla, especialmente na Europa. Os números de venda caem em vários países, sendo que em alguns existe mesmo uma enorme expressão. Segundo dados recentemente revelados, as vendas de veículos Tesla caíram 70% na Alemanha.

Vendas Tesla: só no Reino Unido se registou crescimento

Os números de vendas na Europa relativos a fevereiro continuam a ser divulgados. Desta vez foi a Alemanha e os números não deixam nenhum tipo de margem para dúvida... a Tesla está a "afundar" na Europa.

As vendas da Tesla continuam a desmoronar-se na Europa, tendo sido anunciada uma queda de 70% na Alemanha em fevereiro, agravando o declínio do início do ano.

Nos últimos meses, várias fontes apontaram para uma grande queda nas vendas da Tesla na Europa. De referir que a Alemanha é um dos seus mercados relevantes para a empresa americana.

Em janeiro, os números das matrículas mostraram que a Tesla registou uma queda de 77% nas vendas na Alemanha, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Agora, os números de fevereiro confirmam que a tendência negativa continua, com uma descida de 70% em relação ao mesmo mês de 2024.

Este declínio acentuado acontece num momento em que a Tesla enfrenta uma maior concorrência no mercado europeu, enquanto a procura pelos veículos mais populares do mundo parece estar a enfraquecer. A empresa também reduziu os preços em várias regiões para tentar impulsionar as vendas, mas os resultados ainda não mostram sinais de recuperação.

De referir que a empresa de Elon Musk registou, em Portugal, uma queda de 31% nas vendas em janeiro de 2025, comparativamente ao mesmo mês de 2024. Relativamente a fevereiro, manteve-se a quebra de vendas, com uma redução superior a 53%, totalizando apenas 547 unidades vendidas.