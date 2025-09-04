Honda Prelude 2026: a fusão entre alma Type-R e eficiência híbrida

O regresso do Honda Prelude promete unir duas filosofias distintas: a condução desportiva inspirada no Type-R e a eficiência híbrida já comprovada no Civic. A estreia em mercado está prevista para este outono.

Um regresso com estilo e aerodinâmica

Conforme referimos no final do ano passado, estava prometido pela Honda a volta do icónico Prelude.

Embora a marca tenha variado os ingredientes ao longo dos anos, a receita mantém-se: um coupé elegante e tecnologia de ponta, como a direção às quatro rodas, celebrada pelo crítico automóvel LJK Setright.

Agora, o novo modelo surge revelado antes da chegada aos concessionários.

A silhueta é apelativa, apesar da semelhança com o Toyota Prius, sobretudo na dianteira. Ainda assim, de outros ângulos o Prelude afirma-se único. Proporções baixas e largas revelam desportividade, enquanto certos detalhes privilegiam a redução do arrasto e a maximização da eficiência.

Motor híbrido do Civic e potência de 200 cv

Debaixo do capot está o motor de ciclo Atkinson de 2,0 L aliado ao sistema híbrido do Honda Civic, capaz de atingir até 50 mpg (4,7 L/100 km).

A potência combinada é de 200 cv (150 kW), com um binário de 315 Nm. Os números oficiais da EPA serão revelados mais perto do lançamento.

O chassis recorre a componentes do Civic Type-R, incluindo os montantes dianteiros de eixo duplo e travões Brembo, que entram em ação quando a travagem regenerativa do sistema híbrido já não é suficiente.

O modelo conta ainda com amortecedores adaptativos e quatro modos de condução. O sistema S+ Shift simula uma caixa manual, com passagens rápidas, “blips” nas reduções e gestão inteligente de rotações.

Tecnologia e preço esperado

Além do desempenho, o Prelude traz os mais recentes sistemas de assistência à condução Honda Sensing, bem como um conjunto de infoentretenimento baseado no Android Automotive, com Google integrado, Apple CarPlay e Android Auto sem fios.

O que é o Android Automotive O Android Automotive é um sistema operativo desenvolvido pela Google especificamente para ser usado diretamente nos automóveis, ao contrário do Android Auto. Enquanto o Android Auto precisa de um smartphone ligado ao carro (por cabo ou sem fios), o Android Automotive está instalado no próprio veículo, gerindo de forma nativa: o infotainment (rádio, multimédia, navegação com Google Maps, Spotify, etc.);

a conectividade (CarPlay sem fios, Android Auto, Bluetooth, Wi-Fi);

e até funções do carro (climatização, definições de condução, câmaras, sensores). Outra diferença importante é que o sistema pode ser atualizado pela Internet (OTA) e integra a loja de aplicações Google Play adaptada ao ambiente automóvel.

O preço oficial só será conhecido mais perto do lançamento, mas espera-se que o Prelude 2026 comece entre 38.000 e 40.000 dólares.

Se pensarmos num preço “tipo Europa” com impostos incluídos, um cenário indicativo seria aplicar o direito aduaneiro de 10% sobre automóveis e depois IVA de 23% (continente). Isso colocaria o intervalo perto de 44100 € a 46500 €.

Note que é apenas uma estimativa; o PVP final depende da estratégia da Honda para a UE/PT.