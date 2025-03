Taxistas vão ter apoio para comprar viaturas elétricas

Portugal tem vindo a disponibilizar apoios para a compra de viaturas elétricas. O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) lançou um concurso de um milhão de euros para apoiar taxistas a comprar viaturas elétricas.

O IMT vai apoiar a aquisição de viaturas elétricas para o setor do táxi, através do Fundo para o Serviço Público de Transportes. Para tal está disponível uma verba de um milhão de euros.

Apoio à descarbonização e digitalização do setor do taxi

Este programa de apoio contempla as seguintes condições:

Apoio à aquisição de veículos elétricos

5.000 euros por veículo. Este valor aumenta para 6.000 euros se a licença do táxi for emitida num município de baixa densidade.

Cada beneficiário pode receber apoio para até 10 táxis, com um limite máximo de 100.000 euros por beneficiário.

Apoio ao abate de viaturas antigas

6.000 euros para o abate de veículos com mais de 10 anos.

Apoio à aquisição de equipamentos de carregamento

comparticipação de 75% do custo, até ao limite máximo de 750 euros.

Apoio à digitalização

comparticipação de 50% nas despesas com taxímetros, impressoras para faturas, aplicações eletrónicas para carregamento e dispositivos para emissão de faturas por correio eletrónico, até ao limite de 5.000 euros por beneficiário

De acordo com as informações do IMT, as candidaturas podem ser submetidas até 31 de outubro de 2025. Todo o processo é realizado através do site do IMT, onde estão disponíveis todas as informações, ver aqui.