iOS 26 beta 2 trouxe ao iPhone suporte para 5G+ (5G SA). Sabe o que é?

A Apple está a equipar o iPhone com muitas novidades e várias opções muito solicitadas pelos utilizadores. Neste caso, a empresa de Cupertino ativou nesta beta 2 o suporte para 5G+ (5G SA). Veja o que é e se em Portugal já existe.

O que é o 5G+ (5G SA)?

O 5G+, também conhecido como 5G SA (Standalone), é a versão mais avançada do 5G. Ao contrário do 5G NSA (Non-Standalone), que depende de infraestruturas 4G, o 5G SA funciona de forma autónoma, com rede de núcleo (core) totalmente nova e dedicada ao 5G.

Principais vantagens do 5G+ (5G SA):

Latência muito reduzida (até 1 ms), essencial para aplicações em tempo real (ex. veículos autónomos, cirurgia remota);

Maior capacidade e velocidade, mesmo em zonas muito congestionadas;

Redes privadas e personalizáveis, úteis para fábricas, hospitais ou campus universitários;

Menor consumo energético, tanto em terminais como em antenas.

Em Portugal, o 5G+ está a ser implementado gradualmente. As operadoras começaram pelo 5G NSA, e só mais recentemente têm vindo a ativar zonas com 5G SA, sobretudo em ambientes industriais e urbanos.

A NOS foi a primeira operadora nacional a lançar o 5G Standalone, anunciando-o em novembro de 2024. Em março de 2025, a NOS realizou a primeira chamada VoNR (Voice over New Radio) em Portugal — ou seja, já utiliza voz diretamente na rede 5G SA .

O serviço 5G+ da NOS está disponível para clientes empresariais com tarifários ilimitados e equipamentos compatíveis (ex.: alguns modelos da Xiaomi e Samsung) .

A cobertura está a centrar-se inicialmente nas grandes cidades — como Lisboa, Porto, e outras zonas urbanas — já que 61% das estações 5G estão em áreas urbanas.

iOS 26 traz 5G+ ao iPhone

A segunda versão beta do iOS 26, já disponível para os programadores, permite novamente a utilização do 5G+ (5G SA). Não era o caso da primeira versão beta.

É necessário um iPhone 15 ou um iPhone 16 para tirar partido desta funcionalidade, que funciona com o iOS 18.

A primeira versão beta do iOS 26 chegou três dias depois. A opção 5G+ (5G SA) tinha desaparecido das definições do iPhone. Mas isso foi apenas temporário, pois o Beta 2 restabeleceu a opção.