iPhone 18: todos os rumores mais credíveis até agora (e o que realmente faz sentido esperar)
Esperar ou comprar já? Entre rumores, fugas de informação e promessas de inovação, o iPhone 18 começa a desenhar um futuro que pode justificar adiar a decisão. O que virá de novo? É para um amigo!
Ainda faltam meses para a apresentação oficial, mas o iPhone 18 já está a gerar uma quantidade invulgar de fugas de informação.
Curiosamente, este parece não ser um ano de revolução total para o iPhone, mas sim um ano de transição tecnológica. Aparecerá um novo calendário de lançamentos, mudanças no ecrã, evolução da fotografia computacional e preparação para um iPhone comemorativo em 2027.
Apple poderá mudar completamente a forma como lança iPhones
O rumor mais relevante não está no hardware. Várias fontes indicam que a Apple poderá abandonar o lançamento único em setembro e dividir a gama em dois momentos distintos.
O cenário mais repetido aponta para:
- Setembro de 2026: modelos Pro, Pro Max e eventual modelo dobrável (Ultra)
- Primavera de 2027: iPhone 18 e versões mais acessíveis da linha
Se isto acontecer, será uma das maiores alterações estratégicas da história do iPhone.
O grande objetivo continua a ser um iPhone “todo ecrã”
Durante anos falou-se da eliminação do entalhe (o famoso notch) e depois da Dynamic Island.
Com o iPhone 18, a situação continua pouco clara. Contudo, existem duas correntes principais.
A primeira diz que o Face ID vai passar parcialmente para baixo do ecrã, permitindo reduzir significativamente a Dynamic Island.
A segunda afirma que a Apple ainda não conseguiu atingir a qualidade necessária e que continuará apenas com uma redução visual da área ocupada.
Hoje, o cenário mais credível parece ser:
- Dynamic Island mais pequena
- Face ID parcialmente oculto ou miniaturizado
- Câmara frontal ainda visível
Alguns rumores falam numa redução próxima dos 35% da largura atual.
Face ID sob o ecrã: promessa antiga, realidade ainda incerta
Este é provavelmente o rumor mais contraditório.
Fontes como Wayne Ma (The Information) indicaram que os sensores Face ID poderiam desaparecer visualmente e ficar escondidos sob o painel.
Por outro lado, analistas e fugas mais recentes indicam que a Apple ainda enfrenta limitações em:
- precisão biométrica
- transmissão infravermelha
- consistência em diferentes condições de iluminação
Neste momento, não existe consenso suficiente para considerar o Face ID totalmente invisível como altamente provável.
Processador A20 Pro poderá inaugurar os 2 nanómetros
Um dos rumores mais sólidos é a chegada do chip A20 Pro produzido pela TSMC em processo de 2 nm.
As estimativas apontam para:
- cerca de +15% em desempenho
- cerca de +30% em eficiência energética
Na prática, isto significaria:
- mais autonomia
- menos aquecimento
- melhor desempenho em IA local e processamento fotográfico
A fotografia poderá receber uma das maiores evoluções dos últimos anos
Outro rumor que aparece repetidamente é a chegada de abertura variável na câmara principal.
Na prática, a lente poderia ajustar fisicamente a entrada de luz.
Benefícios esperados:
- melhor fotografia noturna
- controlo mais natural da profundidade de campo
- menos dependência de processamento artificial
Também surgiram referências a novos sensores empilhados de três camadas, desenvolvidos pela Samsung especificamente para a próxima geração do iPhone.
Estes sensores poderão melhorar:
- alcance dinâmico
- velocidade de captura
- redução de ruído
Mais bateria… e possivelmente mais peso
Há rumores de que o iPhone 18 Pro Max poderá ultrapassar os 5100 mAh. Para acomodar essa capacidade, o equipamento poderá tornar-se ligeiramente mais espesso e pesado.
A aposta parece clara: aumentar autonomia sem depender apenas do novo chip.
Novo modem da Apple: menos dependência da Qualcomm
Depois do primeiro modem interno, a Apple deverá avançar para o C2. As melhorias esperadas incluem velocidades superiores, menor consumo energético e suporte alargado para mmWave 5G em mercados compatíveis.
Contudo, o produto mais ambicioso da Apple poderá nem sequer chamar-se iPhone Fold. Algumas fugas apontam para “iPhone Ultra”, um modelo dobrável premium.
Os rumores indicam:
- vinco quase invisível no ecrã
- nova dobradiça metálica
- construção modular
Mas há um problema: os testes de durabilidade da dobradiça poderão ainda não cumprir os padrões internos da Apple. Isso pode atrasar o produto para 2027.
O que parece realmente credível neste momento?
Se tivermos de separar ruído de informação consistente:
- Muito provável
- chip A20 Pro em 2 nm
- melhorias na autonomia
- câmaras mais evoluídas
- Dynamic Island mais pequena
- Provável
- novo calendário de lançamentos
- modem C2 da Apple
- abertura variável na câmara
- Ainda especulativo
- Face ID totalmente sob o ecrã
- iPhone Ultra dobrável já em 2026
- desaparecimento completo da Dynamic Island
Se estes rumores se confirmarem, o iPhone 18 poderá não ser o iPhone mais revolucionário visualmente, mas poderá ser aquele que prepara a maior mudança da Apple desde o iPhone X.