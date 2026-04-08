Afinal o iPhone dobrável não vai ter qualquer atraso no lançamento

A saga do iPhone dobrável começa a parecer uma novela. Há algum tempo que se fala que a Apple vau lançar o seu primeiro smartphone dobrável este ano, mas, nas últimas horas, uma notícia do Nikkei revelou um alegado atraso para 2027 devido a problemas encontrados durante os testes. No entanto, surgiram agora novos dados para refutar esta informação.

iPhone dobrável não vai ter atraso no lançamento

Segundo o conhecido Mark Gurman, da Bloomberg, o iPhone dobrável não sofrerá nenhum atraso, apesar dos rumores recentes. Segundo as fontes do jornalista, a Apple mantém o seu plano de o apresentar em setembro, com o iPhone 18 Pro e o Pro Max. Como complemento ao seu artigo, Gurman publicou no Twitter que a reportagem do Nikkei estava incorreta.

Mesmo assim, observou que a disponibilidade inicial do iPhone dobrável poderia ser limitada. Mas estimou que seria lançado simultaneamente com o iPhone 18 Pro e Pro Max, ou no máximo alguns dias depois. Isto aumenta a expectativa em torno do iPhone dobrável, que deverá ser o grande lançamento da Apple em 2026.

Segundo o Nikkei, a Apple encontrou problemas durante a fase de testes que demoram mais tempo do que o esperado para serem resolvidos. Embora a reportagem não tenha especificado os problemas exatos com o iPhone dobrável, a repercussão em torno da notícia foi suficiente para provocar uma ligeira queda no preço das ações da empresa.

Apple quer criar uma proposta diferente

O novo relatório de Gurman contradiz estas afirmações, sustentando que a Apple mantém o seu calendário para um lançamento em setembro. No entanto, o repórter da Bloomberg realçou que, como o iPhone dobrável continua a vários meses do seu lançamento, a data ainda não é definitiva. Em todo o caso, o iPhone dobrável promete ser o lançamento do ano, se corresponder às expectativas.

A ideia original da Apple era oferecer um dispositivo sem vinco no ecrã, mas isso não foi conseguido. No entanto, poderá apresentar um vinco no ecrã consideravelmente menos visível do que o dos seus concorrentes. Nesse aspeto, poderá ser semelhante ao novo Oppo Find N6. Um relatório anterior de Gurman afirmava que o iPhone dobrável utilizaria uma versão do iOS especialmente adaptada para o seu ecrã interno.

Esta versão herdaria alguns elementos do iPadOS para a tornar mais amigável para a multitarefa, mantendo-se, ao mesmo tempo, próxima da experiência de utilizador de um iPhone convencional. Por outro lado, um rumor vindo da China sugere que o iPhone dobrável poderá ser lançado com um nome especial: iPhone Ultra.