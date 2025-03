Fomos visitar a fábrica de Flins, da Renault

A Renault renovou-se e desde a entrada de Luca de Meo, CEO do grupo Renault, que a empresa francesa alterou a sua filosofia. Foca-se cada vez mais na modernidade, indo beber da experiência do passado. O resultado são veículos modernos com forte inspiração nos ícones. Nesse sentido, fomos conhecer o mais poderoso elétrico da marca, numa revelação exclusiva na fábrica de Flins.

Flins é agora um livro de memórias

A fábrica da Renault em Flins, oficialmente denominada Fábrica Pierre Lefaucheux, foi inaugurada em 1952 e localiza-se nas comunas de Flins e Aubergenville, nos Yvelines, França.

Ao longo de 72 anos, produziu mais de 18 milhões de veículos, abrangendo mais de 20 modelos diferentes, como a Renault 4CV, Dauphine, Renault 5, Twingo e Clio.

Em 2024, a Renault cessou a produção de veículos novos na fábrica, com o último veículo, um Renault Zoe, a sair da linha de montagem a 29 de março de 2024.

Agora esta unidade é uma coleção de ilustres automóveis, onde se pode ver muita da história da marca.

Este compêndio, conhecido como Renault Classic, preserva mais de 740 veículos que traçam a história do grupo desde a sua criação em 1898.

Entre os modelos icónicos armazenados, destacam-se:

Renault Voiturette (1898) : O primeiro automóvel construído por Louis Renault, marcando o início da história da marca.

: O primeiro automóvel construído por Louis Renault, marcando o início da história da marca. Renault 4CV : lançado após a Segunda Guerra Mundial, este modelo compacto tornou-se um símbolo da reconstrução francesa e da mobilidade acessível.

: lançado após a Segunda Guerra Mundial, este modelo compacto tornou-se um símbolo da reconstrução francesa e da mobilidade acessível. Renault 5: introduzido na década de 1970, este modelo urbano destacou-se pela sua versatilidade e design inovador, tornando-se um dos carros mais vendidos da Renault.

Renault 16 : reconhecido como o primeiro hatchback de grande produção, este modelo combinava conforto e funcionalidade, sendo eleito Carro do Ano na Europa em 1966.

: reconhecido como o primeiro hatchback de grande produção, este modelo combinava conforto e funcionalidade, sendo eleito Carro do Ano na Europa em 1966. Renault 4: conhecido pela sua robustez e simplicidade, este modelo foi amplamente utilizado tanto em áreas urbanas quanto rurais, tornando-se um ícone da mobilidade prática.

A história do sucesso em imagens

As instalações foram reconvertidas em espaços mais nobres, salas de exposição, formação, e de apresentações exclusivas da empresa gaulesa.

Esta fábrica, com uma localização privilegiada em relação a Paris, situando-se a cerca de 40 km do centro da capital, permite eventos ecléticos, onde podem mesmo serem utilizados veículos históricos.

Aliás, fomos transportados pela Estafette de 1970.

A título de curiosidade, esta fábrica da Renault em Flins é uma das mais antigas da empresa.

Unidade de Flins transformada em Re-Factory

Recentemente, a unidade foi transformada na primeira fábrica de veículos da Europa a adotar a economia circular, denominada Re-Factory.

Este centro dedica-se a prolongar a vida útil dos veículos e componentes, mantendo os materiais em uso e reduzindo a necessidade de matérias-primas virgens.

As áreas de atuação incluem o recondicionamento de veículos, soluções para produção e armazenamento de energias verdes, gestão de recursos e inovação.

A Re-Factory visa criar soluções de mobilidade com um saldo negativo de CO₂ e gerar empregos para três mil pessoas até 2030.

Revelação Mundial Exclusiva Renault 5 TURBO 3E

Por fim e dentro das instalações, a Renault guardava o seu mais recente trunfo, um elétrico assombroso, com 500 cavalos, um bólide que vai dos 0 aos 100 em pouco mais de 3 segundos.

Este carro, apresentado num evento mundial Exclusivo, onde esteve presente o Pplware, será revelado com mais pormenor no próximo dia 17.

Resta-nos agradecer à Renault a oportunidade de viajar pela história da marca, que, no fundo, é decalcar a evolução dos automóveis que marcaram e marcam gerações.