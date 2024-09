Renault repensou outro ícone: o Estafette quer revolucionar os utilitários do futuro

A Renault tem apresentado alguns ícones redesenhados, preparando-os para as necessidades do futuro. Desta vez, foca-se na logística urbana: 65 anos depois, o novo Estafette procurará tornar as operações mais sustentáveis, mais seguras, mais amigas da cidade, dos condutores e dos vizinhos.

Em 1959, a Renault entregou o seu primeiro veículo pensado especialmente para a carga, colocando todo o grupo motopropulsor - motor e transmissão - à frente, por forma a libertar todo o espaço atrás.

Se, na altura, este modelo foi considerado inovador, a sua versão 4.0, apresentada agora, em forma de concept, é a primeira a ser equipada com a plataforma elétrica FlexEVan, que vem revolucionar o panorama dos veículos utilitários.

Segundo a própria Renault, ambos os veículos foram concebidos para facilitar a vida dos motoristas de entregas, comerciantes e retalhistas, tendo sido concebidos para e com profissionais.

Além disso, são ambos extraordinariamente compactos: amplos no interior e fáceis de estacionar, com duas portas de correr para mais comodidade e segurança.

Estamos muito entusiasmados por ajudar a concretizar a visão que o Grupo Renault e os seus parceiros, o Grupo Volvo e o Grupo CMA CGM, tiveram para revolucionar a logística urbana, para tornar as operações mais sustentáveis, mais seguras, mais amigas da cidade, dos condutores e dos vizinhos. O Estafette é o primeiro exemplo do que serão os veículos utilitários elétricos de amanhã: concebidos especificamente para circular nas cidades, compactos, conectados e construídos para serviços de entrega totalmente sustentáveis.

Partilhou Philippe Divry, diretor-executivo da Flexis SAS.

Com o crescimento do comércio eletrónico, que resultou num crescimento exponencial do transporte de mercadorias, os comerciantes e os retalhistas precisarão de veículos que estejam à altura das novas exigências.

Equipado com a nova plataforma FlexEVan, desenvolvida com a Flexis, a Renault materializou no Estafette a sua visão do próximo veículo utilitário de sonho, 65 anos após a versão original ter revolucionado o universo dos camiões.

O Estafette foi concebido para as cidades, combinando o comprimento do Kangoo L2, a agilidade do Clio e a capacidade de carga do Trafic L1H2.

O exterior do novo Renault Estafette elétrico

As dimensões do Estafette (4,87 x 1,92 metros) estão na mesma categoria que as do Kangoo L2 (4,91 x 1,86 metros). Ambos cabem num lugar de estacionamento normal (menos de 5 metros de comprimento), mas são mais ágeis, com um círculo de viragem entre passeios semelhante ao de um Clio (pouco mais de 10 metros).

O Estafette é, contudo, consideravelmente mais alto (2,59 metros contra 1,85), pelo que a sua silhueta é nitidamente vertical. O condutor pode, assim, deslocar-se sem esforço entre o cockpit e a zona de carga.

As portas laterais deslizantes abrem-se com um movimento rápido, para que o condutor não tenha de as puxar constantemente. Esta abordagem poupa uma quantidade substancial de tempo e é muito mais fácil para o pulso do condutor, se considerarmos que este efetua dezenas de paragens por dia.

A persiana traseira roda sobre si própria, abrindo a carrinha a toda a sua altura. Esta é utilizada exclusivamente para a carga e a porta deslizante junto ao pavimento é utilizada exclusivamente para a descarga, por forma a manter o condutor em total segurança.

Para proporcionar ao condutor uma visão panorâmica do ambiente urbano, o gigantesco para-brisas envolve a lateral, ligando-se a dois vidros de grandes dimensões que formam um tríptico.

Um interior mais moderno e preparado para responder ao futuro da logística

No sentido de "irradiar classe", segundo Yannick Bignon, diretor de Projeto de Design de VCL, da Ampere, a área do cockpit é toda em amarelo vivo e tem um único banco para o condutor (o banco rebatível ao lado é exclusivamente para formação).

Basta rodar o assento para se levantar sem esforço adicional para as pernas ou o tronco. E qualquer pessoa com uma altura até 1,90 metros pode manter-se perfeitamente direita no interior.

O painel do Estafette está repleto de tecnologia e não tem viseira na zona do volante. Está dividido em dois ecrãs:

Um de 7 polegadas que apresenta as informações do painel de instrumentos;

Um ecrã de 12 polegadas ao centro, virado para o condutor.

A base do ecrã, a superfície no centro do volante e a área em direção à porta incluem uma série de widgets que permitem o acesso com um toque às funcionalidades favoritas do condutor.

Dois ecrãs verticais de 10 polegadas, na extremidade do painel de instrumentos, apresentam as vistas traseiras das câmaras exteriores.

Uma porta deslizante separa o cockpit da área de carga. Fecha-se automaticamente quando o condutor regressa ao cockpit ou sai do veículo - para que as mercadorias na parte de trás estejam sempre seguras.

Todos os pormenores do design exterior e interior foram otimizados para uma operação suave e extremamente segura, segundo a Renault.

Renault diz que "acrescentámos um verdadeiro cérebro" ao Estafette

O novo Estafette está totalmente ligado e tira partido da arquitetura SDV (Software-Defined Vehicle) da plataforma FlexEVan desenvolvida pela Ampere.

As arquiteturas eletrónicas SDV desempenham um papel essencial no aumento do desempenho e da relação custo-eficácia dos veículos de nova geração, além de integrarem caraterísticas avançadas, incluindo atualizações em tempo real, manutenção preditiva e personalização.

Esta tecnologia é especialmente útil nos veículos utilitários, porque oferece uma variedade de novas possibilidades de personalização - que são muito procuradas pelos profissionais.

Permite, ainda, que os clientes adicionem tomadas elétricas de alta eficiência, essenciais para uma série de conversões (para adicionar um compartimento refrigerado ou iluminação especial numa área de trabalho, por exemplo).

A tecnologia SDV do camião adapta-se aos ecossistemas de todas as infraestruturas de gestão atualmente utilizadas pelas frotas.

O Estafette entrará em produção dentro de dois anos.