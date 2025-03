O ChatGPT já pode substituir a Gemini no Android, mas traz um problema

Após ter conquistado rapidamente o mercado, o ChatGPT e a OpenAI apontaram ao Android, mas sem perder o foco no Windows e no macOS de vista. A prova vem com a mais recente versão para o sistema operativo da Google, onde o ChatGPT já pode substituir a Gemini. Há, no entanto, que ter em conta que isto traz um problema.

ChatGPT já pode substituir Gemini da Google

A OpenAI tem lançado atualizações constantes da sua aplicação. Esta consegue já escrever código no macOS e outras capacidades úteis. Com a última atualização beta da app ChatGPT para o Android, o chatbot desenvolvido pela OpenAI passou a poder agora substituir a Gemini como o seu assistente pessoal digital padrão no Android.

Os utilizadores que quiserem podem agora rapidamente passar a ter este chatbot acessível para colocar questões e criar informações úteis. Esta é uma mudança na configuração simples de aplicar e que qualquer um pode mudar no seu smartphone Android.

Quem seguir este passo, pode invocar o ChatGPT premindo longamente o botão home, se utilizar a barra de navegação de três botões.

A alternativa é deslizando para cima a partir de qualquer canto inferior, se utilizar a navegação por gestos. Se esta definição estiver ativada, também pode premir longamente o botão de alimentação para ativá-la.

Android traz um pequeno problema à OpenAI

Quem chamar o ChatGPT utilizando estes métodos, verá este ser iniciado automaticamente no modo de voz.

Dito isto, surge então o problema. Não se pode utilizar uma hotword, como "Ok Google" na Gemini, para abrir o ChatGPT, pois isso exigiria o acesso a algumas APIs privilegiadas que só estão disponíveis para aplicações fidedignas e pré-instaladas.

Esta acaba por se tornar uma limitação, ainda para mais nos utilizadores que se habituaram a usar as conhecidas palavras da Google para o seu assistente.

Tudo fica assim ligeiramente mais complicado, tendo o utilizador de recorrer aos botões "físicos" para assim chamar o ChatGPT.

Não está claro quanto tempo levará para que esta novidade saia da versão beta. Assim, quem não estiver a utilizar a versão beta da app ChatGPT para Android, ainda pode ser necessário esperar um pouco para utilizar o ChatGPT em vez do Gemini.

Poderá ser uma troca interessante, mas que dependerá sempre da escolha do utilizador Android.