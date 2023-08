A OpenAI mostrou com a inteligência artificial pode chegar a qualquer um, mesmo num smartphone com iOS ou com Android. A versão Android da app do ChatGPT estava limitada no nosso país e agora já todos a podem instalar.

Depois de conquistar os utilizadores com o ChatGPT no browser, a OpenAI resolveu procurar novos espaços para a sua inteligência artificial. A opção óbvia era os dispositivos móveis, onde os utilizadores podem aceder a todas estas capacidades em qualquer smartphone.

Se a opção começou de forma direta pelo iOS, rapidamente a empresa se focou no Android e no que podia trazer para este sistema da Google. Queria dar as mesmas funcionalidades em todos os sistemas, algo que rapidamente ficou provado que estava cumprido.

O único problema era mesmo o plano de lançamento da app Android. A OpenAI limitou o seu acesso a apenas alguns países, sendo lançada de forma gradual. Agora, para acesso de todos, em Portugal já se pode instalar esta novidade, bastando aceder à sua página na Play Store. Quem subscreveu antecipadamente, já terá a app instalada.

O que a app ChatGPT oferece no Android é o mesmo que a versão para iOS tem. Está preparada para usar a versão gratuita ou a versão Premium, bastando ao utilizador aceder com a sua conta. Depois desse passo podem interagir com esta inteligência artificial e colocar todas as questões.

Estão também garantidos os mecanismos de segurança e privacidade, com a opção de excluir completamente o histórico, exportar dados e excluir permanentemente a conta. Além disso, há a possibilidade de ter o modo escuro ativo ou sincronizar com a utilização feita no browser.

Agora que está disponível em Portugal, todos podem usar e interagir com o ChatGPT. Esta inteligência artificial da OpenAI já mostrou a sua utilidade e como pode ser usada em diferentes cenários. Finalmente podemos usá-la, literalmente, em todo o lado, fazendo uso destas apps dedicadas aos smartphones.