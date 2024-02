Daqui a quatro anos 60% dos PCs vendidos terão Inteligência Artificial

A Inteligência Artigicial deixou de ser um tema 'tabu' e desconhecido da população em geral, uma vez que esta área está cada vez mais integrada nos equipamentos e serviços do nosso dia-a-dia. E de acordo com as previsões recentes, daqui a quatro anos 60% dos computadores vendidos já terão IA.

Computadores com IA vão representar 60% das vendas daqui a 4 anos

De acordo com as mais recentes previsões da empresa IDC, os PCs com Inteligência Artificial vão representar 60% dos envios globais no ano de 2027. Neste ano de 2024 já se começam a definir e desenvolver mais equipamentos de hardware que abrangem esta tecnologia inteligente.

Segundo Tom Mainelli, vice-presidente e pesquisa de dispositivos e consumidores do grupo IDC:

À medida que entramos num novo ano, o entusiasmo à volta da IA ​​generativa atingiu um nível febril e a indústria de PCs está a correr rapidamente para capitalizar os benefícios esperados de trazer capacidades de IA da nuvem para o cliente. As promessas de uma maior produtividade do utilizador através de um desempenho mais rápido, juntamente com menores custos de inferência e o benefício da privacidade e segurança no dispositivo, geraram um forte interesse daqueles que tomam decisões de TI em PCs com IA. Em 2024, veremos os envios de PCs com IA começarem a aumentar e, nos próximos anos, esperamos que a tecnologia passe de nicho para mainstream.

Segundo as análises da IDC, os PCs com Inteligência Artificial terão hardware com uma NPU (Unidade de Processamento Neural), que é um acelerador de IA, capaz de oferecer um desempenho de cerca de 40 operações por segundo (TOPS - Tera Operations per Second) e permitirá que funções específicas de IA dentro das apps sejam executadas localmente.

Estima-se que os computadores IA da próxima geração incluam uma NPU com desempenho entre 40 a 60 TOPS e um sistema operativo com IA que permita recursos inteligentes em todo o SO e aplicações.

Dado o estado atual da indústria neste setor, espera-se que sobretudo as marcas Intel, Apple, Qualcomm e AMD apostem nestes chips avançados, ao mesmo tempo que a Microsoft também deverá criar as condições para que o atual Windows 11 aproveite todas as vantagens deste futuro hardware.

Portanto, o futuro parece promissor ao nível dos avanços de hardware e software... mas ainda temos que aguardar alguns anos, embora poucos, para ter em mãos todos estes projetos na nossa casa e/ou escritório.