Instagram: barra de pesquisa alimentada por IA alegadamente em testes

A Inteligência Artificial (IA) está cada vez mais presente, potencializando as propostas das empresas. Alargando a sua tecnologia a mais utilizadores, a Meta deverá estar a testar a integração do seu chatbot na barra de pesquisa do Instagram.

Além de testar o seu chatbot Meta AI com utilizadores em países como a Índia no WhatsApp, a gigante que apresentou ao mundo o Facebook estará, também, a testar a integração da tecnologia na barra de pesquisa do Instagram. O objetivo passará por permitir que os utilizadores conversem com ela e descubram conteúdos.

De acordo com informações, a IA na barra de pesquisa permitirá que o utilizador converse (quase como em mensagem direta) com o Meta AI, ao qual poderá fazer perguntas ou aplicar um dos prompts sugeridos.

A pesquisa alimentada por IA pode ajudar a descobrir novos conteúdos no Instagram. Por exemplo, um vídeo no Threads, publicado por um utilizador, indica que se pode selecionar um prompt como "Beautiful Maui sunset Reels" para procurar Reels relacionados com esse tópico.

A Meta deverá estar a planear ir além da geração de texto e utilizar o poder da IA generativa para dar a conhecer novos conteúdos.

Ao TechCrunch, a Meta confirmou que está a testar o Meta AI no Instagram. Porém, não especificou se está a usá-lo para a pesquisa.

As nossas experiências baseadas em IA generativa estão em desenvolvimento em várias fases e estamos a testar uma série delas publicamente de forma limitada.

Revelou um porta-voz da Meta.