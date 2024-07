Elon Musk garante apoio a Donald Trump após ex-presidente ser ferido em ataque

O atentado que Donald Trump sofreu ontem está a ter impacto em várias frentes. Se muitos líderes dos países já se manifestaram contra este ataque, há também posições importantes no mundo das gigantes das tecnologias. Um destes foi Elon Musk, que tomou uma posição firme e manifestou o seu apoio Donald Trump.

Elon Musk garante apoio a Donald Trump

Foram vários os líderes das empresas de tecnologia que se manifestaram contra o ataque que Donald Trump sofreu no dia de ontem. Os CEOs da Apple, Google e Microsoft e Meta publicaram comentários na Internet, desejando uma rápida recuperação de Trump e criticando este ato de violência.

Elon Musk também seguiu este caminho e recorreu à sua rede social, o X, para partilhar uma mensagem em que apoia “totalmente” Donald Trump. Esta publicação surgiu momentos após o ex-presidente e provável candidato republicano ter sido levado para fora do palco por membros dos serviços secretos após o ataque que sofreu num comício na Pensilvânia.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

Numa publicação separada, Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, partilhou também uma fotografia deste momento. Esta imagem mostrava Trump a erguer o punho no ar com a bandeira americana atrás dele e com membros do serviço secreto a protegê-lo.

Partilha imagens do ataque ao presidente ferido

Além desta posição clara de apoio, Elon Musk comparou ainda Trump a Theodore Roosevelt. Este antigo presidente dos EUA sobreviveu a uma tentativa de assassinato enquanto fazia campanha para a sua eleição como presidente em 1912.

Embora Elon Musk não tivesse apoiado Trump diretamente antes deste evento, já tinha deixado claro que se opunha ao regresso do presidente Joe Biden à Casa Branca. Afirmou numa publicação em março que não iria doar dinheiro a nenhum dos candidatos à presidência.

Elon Musk reuniu-se com Trump no início deste ano no seu clube Mar-a-Lago, em Palm Beach, e disse na assembleia anual de acionistas da Tesla de 2024 que “teve algumas conversas” com Donald Trump. Musk disse ainda nesse evento que Trump “liga-me do nada, sem razão”. Na sexta-feira, a Bloomberg noticiou que Musk doou uma quantia “considerável”, mas não revelada, a um grupo político pró-Trump chamado America PAC.