Samsung quer aumentar o preço dos chips flash NAND e os discos SSD vão ficar mais caros

Olhamos à nossa volta e está, de facto, tudo mais caro. E, claro está, esta inflação dos preços também afeta os produtos do mercado tecnológico. De acordo com as notícias recentes, a Samsung tem planos para aumentar o preço dos seus chips flash NAND, o que vai fazer com que os discos SSD fiquem mais caros.

Preços dos discos SSD vão ficar mais caros

Já aqui dissemos por diversas vezes que os discos SSD são cada vez mais a primeira opção quando se trata de armazenamento, deixando os tradicionais HDD para último plano. Mas muitos consumidores, que já se vêem numa situação financeira complicada, vão ter que fazer mais contas à vida caso queiram comprar uma unidade de estado sólido (SSD).

De acordo com as últimas informações vindas de fontes da indústria, a Samsung tem agora planos não para aumentar o preço dos seus SSDs, nomeadamente das linhas QVO e EVO, mas pretende sim encarecer os seus chips flash NAND.

Claro que esta já não é a primeira vez que a empresa sul-coreana aumenta o valor dos seus chips, mas desta vez esse aumento foi ainda mais significativo. Os detalhes, revelados pela empresa de pesquisa de mercado Trendforce, indicam que a Samsung quer aumentar o valor destes chips flash NAND em 20% por trimestre já no primeiro semestre de 2024.

A Samsung produz chips flash NAND que se destinam aos seus discos SSD, mas também fornece para outras marcas. Como tal, mesmo que existam outras fabricantes no setor, como a Micron e a SK Hynix, espera-se que este aumento de preço afeta o mercado dos SSDs no geral.

Estas não são notícias nada boas para a indústria, como as fabricantes de computadores, mas espera-se que as marcas façam alguns ajustes para que o preço final dos produtos não tenha um impacto muito negativo na carteira dos consumidores.