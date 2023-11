Novo WhatsApp para macOS já está disponível na Mac App Store

O WhatsApp faz parte das ferramentas de trabalho, de lazer e de comunicação de muitos milhões de utilizadores. Existem já 2 mil milhões de utilizadores ativos em todo o mundo que produzem mais de 100 mil milhões de mensagens por dia. No macOS a aplicação é uma das mais usadas e a Meta disponibilizou agora uma nova e melhorada versão para os Macs.

O WhatsApp introduziu este ano uma nova versão da sua aplicação para macOS que foi completamente reconstruída de raiz para funcionar nativamente em computadores Mac. Esta aplicação foi lançada em agosto, e disponibilizada em setembro apenas através do site do WhatsApp. A partir de hoje, o software nativo do WhatsApp para macOS também está disponível para download na Mac App Store.

O que há de novo no WhatsApp para macOS?

Em termos de novidades, a equipa apresenta uma sucinta informação:

Atualizamos a aplicação regularmente para corrigir erros, otimizar o desempenho e melhorar a sua experiência. Obrigado por usar o WhatsApp!

Contudo, esta aplicação para Mac foi fundida com a app para iPhone na App Store, pelo que é agora uma aplicação universal com um único link de transferência.

Segundo informações, os testes com a nova versão do WhatsApp para macOS começaram em julho do ano passado. Enquanto a versão antiga é essencialmente uma aplicação Web criada com o Electron, a nova aplicação baseia-se na versão para iPhone e foi portada para o macOS com a tecnologia Catalyst.

Por este motivo, o WhatsApp no Mac funciona agora mais rápido e tem as mesmas funcionalidades disponíveis no iPhone, como as chamadas de áudio e vídeo em grupo.

É de salientar que as aplicações nativas também utilizam menos recursos de hardware, pelo que ajudam a poupar alguma bateria - o que é ótimo para os utilizadores de MacBook.

Com a aplicação para Mac, os utilizadores do WhatsApp podem aceder à sua conta diretamente a partir do computador, mesmo quando o telemóvel não está por perto. No entanto, a versão para Mac é apenas uma app complementar, o que significa que o utilizador ainda necessita de uma conta do WhatsApp configurada no telefone para a usar.

O WhatsApp também tem estado a efetuar testes com uma versão beta para o iPad. Apesar de ser uma app há muito solicitada por milhões de utilizadores, ainda não há datas de lançamento.

O WhatsApp está disponível gratuitamente na App Store. Enquanto a versão para iPhone requer o iOS 12 ou posterior, a versão para Mac requer o macOS 11 (Big Sur) ou posterior.