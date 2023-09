Todos temos assistido à forma como o WhatsApp renova as versões dos seus clientes. Se a grande novidade tem estado nas versões dedicadas aos sistemas móveis, a verdade é que o desktop não tem sido esquecido. A provar isso chega agora a nova versão para macOS, com um lote grande de novidades.

No início deste ano, o WhatsApp apresentou uma nova versão da sua aplicação para o Windows. Agora, este serviço de mensagens da Meta leva esta nova experiência melhorada para os utilizadores do macOS, alargando ainda mais os sistemas onde pode ser usado e onde os utilizadores podem ter as suas conversas.

Com a nova aplicação WhatsApp para macOS, há uma novidade que se destaca. Com esta versão é possível fazer chamadas de grupo a partir de um computador com macOS pela primeira vez. Esta estabelece uma ligação com até 8 pessoas em videochamadas e com até 32 pessoas em chamada de voz.

Agora os utilizadores podem juntar-se a uma chamada de grupo após esta ter começado, ver o histórico de chamadas e optar por receber notificações de chamadas recebidas mesmo com a aplicação fechada. A aplicação foi redesenhada para ser mais familiar para utilizadores do macOS.

Estas funcionalidades têm um propósito bem definido, facilitando a utilização do WhatsApp num ecrã grande. Agora, os utilizadores podem partilhar ficheiros facilmente, ao arrastar e largar numa conversa e podem ver mais informações do seu histórico de conversas.

Em semelhança à aplicação WhatsApp noutros dispositivos, a versão para macOS mantém as suas chamadas e mensagens pessoais privadas entre dispositivos graças à encriptação ponto a ponto. A nova aplicação pode ser já utilizada, estando já disponível para download no site WhatsApp.com e em breve estará disponível na App Store da Apple.

Com a renovação da versão para os Mac, o WhatsApp abre a porta à chegada de novas funcionalidades. Estas vão enriquecer ainda mais o que este serviço oferece nesta plataforma, tornando ainda melhor a sua utilização no dia a dia.