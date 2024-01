Microsoft: Windows é mais parecido com Linux do que com o macOS

A guerra entre o Windows, o Linux e o macOS é eterna e tem tomado abordagens diferentes. Cada utilizador tem a sua preferência e as razões para escolher uma destas propostas. A Microsoft é conhecida pelas suas opiniões mais acirradas e revelou agora porque entende que o Windows é mais parecido com Linux do que com o macOS.

Windows, Linux ou macOS, qual o melhor?

Numa publicação feita no X (ex-Twitter), Mikhail Parakhin, CEO de Publicidade e Serviços Web da Microsoft, ofereceu uma perspetiva interessante sobre as semelhanças filosóficas entre o Windows, o Linux e o macOS.

Mais que focado nas capacidades e funcionalidades, este responsável procurou olhar por outro prisma. A sua declaração focou-se no nível de liberdade e personalização do oferecida ao utilizador por cada um destes sistemas operativos.

Exactly my point! Plus, in terms of philosophy of usage, if Linux is on one end of the specter (customize, change whatever, multiple approaches to everything) and Apple products on another, Windows is much closer to Linux, just better tested 🙂 — Mikhail Parakhin (@MParakhin) December 31, 2023

Microsoft mostra o melhor de cada um

A comparação que Parakhin apresentou destaca as diferentes abordagens adotadas por cada uma das plataformas:

: conhecido pela sua flexibilidade e compatibilidade com uma ampla variedade de hardware e software, permitindo aos utilizadores personalizar a sua experiência. Linux : famoso pela sua natureza de código-aberto e opções de personalização extremas, atraindo utilizadores técnicos que valorizam o controlo granular oferecido.

: famoso pela sua natureza de código-aberto e opções de personalização extremas, atraindo utilizadores técnicos que valorizam o controlo granular oferecido. MacOS: prioriza a experiência do utilizador e a integração perfeita no ecossistema da Apple, com menos ênfase na personalização individual do utilizador.

Embora a observação de Parakhin sobre "melhor testado" possa ser interpretada como uma crítica à instabilidade ocasional do Linux, o tom geral da sua declaração permanece neutro e objetivo. Simplesmente apresenta as diferentes filosofias sem favorecer explicitamente uma em detrimento da outra.

You need to take something from Linux, something from Mac os, and as they say, abandon the old, for example, the control panel, and the old installer windows, will replace it, you understand this well, we will only support you! — Net (@Net4167) December 31, 2023

Parecido com Linux, mas tem argumentos

Houve ainda espaço para que algumas opiniões dos utilizadores tenham sido apresentadas à Microsoft. Para além de seguir parte do que a Apple usa no macOS, em termos de desenvolvimentos e o abandono da interfaces antigas, importa aproveitar também o que os restantes experimentaram e resultou.

Estas declarações deste responsável da Microsoft poderiam desencadear discussões sobre se a mudança da Microsoft reflete um movimento estratégico para atrair utilizadores Linux. Esse contraste de filosofias suscita investigações sobre como isso pode impactar o futuro dos sistemas operativos e do design da interface do utilizador. O foco na escolha e personalização do utilizador num cenário digital em rápida evolução surge como um aspeto crucial destas discussões.