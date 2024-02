Não consegue instalar o Windows 11 no seu PC? Google diz que ChromeOS Flex é a solução

Com o fim do Windows 10 marcado para o próximo ano, muitos tentam a todo o custo fazer o upgrade para o Windows 11. Infelizmente, e devido aos requisitos deste sistema, isso nem sempre é possível. A Google veio agora lembrar que tem a solução para este problema. O ChromeOS Flex está disponível e consegue ser usado por todos, mesmo em qualquer PC mais antigo.

ChromeOS Flex pode substituir o Windows 11

O problema da atualização para o Windows 11 não é novo. Desde que a Microsoft revelou este sistema que os utilizadores lutam para conseguir ultrapassar os requisitos impostos e que assim deixam de fora muitos PCs mais antigos e que ainda funcionam de forma aceitável por todos.

Mesmo com alguns truques este não é m processo simples. Há ainda a incerteza do que irá acontecer no futuro, com foi revelado há dias com a próxima atualização do Windows 11, que deixará de poder ser usada em sistemas mais antigos e já ultrapassados.

Ideal para quem quer deixar o Windows 10

No meio de esta incerteza, e com muitos a olharem para o Linux como alternativa, a Google resolveu recordar que tem a solução que muitos procuram. Lembrou que o ChromeOS Flex está disponível e que pode ser a alternativa ao Windows 11 que se adapta naturalmente aos PCs mais antigos.

A Google lançou o ChromeOS Flex ao público em julho de 2022, após testes durante alguns meses. É basicamente um sistema operativo leve e gratuito, baseado na Cloud, e com atualizações de segurança garantidas. A Google garante que o ChromeOS Flex é cerca de 19% mais eficiente em termos energéticos que o Windows.

Google aproveita os problemas da Microsoft

Na sua base, esta adaptação deste sistema permite ter quase tudo o que o ChromeOS oferece. A ideia principal é reduzir o lixo eletrónico, já que os utilizadores e organizações não terão que abandonar o seu hardware antigo e não compatível com o Windows 11 após o fim do suporte da Microsoft para o Windows 10.

Esta poderá ser para muitos a opção mais simples e rápida para manter os seus PCs a funcionar sem problemas de segurança. O ChromeOS Flex oferece as funcionalidades que a maioria usa e precisa, sendo acima de tudo muito simples de instalar, configurar e, no final, de usar!