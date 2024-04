Windows 11: Microsoft volta a apostar em publicidade no Menu Iniciar

A presença de publicidade em várias áreas dos sistemas da Microsoft não é uma novidade, mas agora surge no Windows 11 e no seu Menu Iniciar, algo até agora inédito. Esta é uma prática antiga e que os utilizadores não gostam, mas aparentemente será algo que é para manter no futuro.

As mais recentes versões de testes do Windows 11 trouxeram uma novidade que ninguém esperava. Apesar de não ser novidade nos sistemas da Microsoft, a gigante do software parece agora apostada em colocar publicidade a apps dentro do seu Menu Iniciar.

Esta está na zona que normalmente recebe as recomendações de apps e onde o utilizador pode ver também as que usa com maior frequência. Esta é uma área nobre e onde a Microsoft parece colocar informação que auxiliará os utilizadores.

A surpresa é ver agora ali publicidade a apps que não estão associadas ao que o utilizador necessitará. Esta é uma prática bem conhecida e que já pode diversas vezes a Microsoft usou, mesmo com críticas constantes dos utilizadores para esta prática.

Mesmo que não esta publicidade não seja paga pelos programadores das apps de aplicativos, a Microsoft recebe uma parte das apps distribuídas na sua loja. Desta forma, ainda é considerado uma publicidade a apresentação neste local.

A Microsoft argumenta que esta situação não irá surgir nos PCs de organizações e que estará apenas restrito ao programa Insider. A verdade é que no passado estas situações acabaram por escapar a esse controlo e foi vista em cenários de utilização real. Ainda assim, esta opção pode ser desativada nas configurações do Windows 11.

Esta volta a ser uma situação em que a Microsoft usa a sua posição única para promover as apps que pretende e a que quer dar destaque. Os utilizadores naturalmente que não estão satisfeitos com esta situação e gostariam que estas situações não acontecessem, tanto no Windows 11 como e qualquer outra versão deste sistema.