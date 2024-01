Com as melhorias que a Microsoft tem trazido para o Windows 11, os utilizadores garantem o acesso a novidades importantes na interface e na própria interação com o sistema. Se a IA é já uma certeza, há ainda espaço para melhorias. Uma delas chega agora, com a possibilidade de criar atalhos de voz personalizados para os comandos mais usados no Windows 11.

Novidades nos comandos do Windows 11

Com versões constantes de desenvolvimento, os utilizadores do Windows 11 que estão no programa Insider têm sempre novidades. Estas chegam para ser testadas e avaliadas, auxiliando a Microsoft a criar as versões perfeitas deste sistema, lançadas de forma periódica.

A mais recente versão Canary acaba de receber uma novidade que será em breve útil e provavelmente usada por todos. Falamos da possibilidade de criar atalhos de voz personalizados para os comandos mais usados. Esta funcionalidade vem dar uma modularidade única ao Windows 11.

Criar atalhos de voz personalizados

Será fácil criar comandos que mapeiem uma única ação, como abrir um URL ou uma série de ações executadas em sequência. Esta novidade está nas Definições do Windows e permitem associar alguns comandos bem conhecidos à mensagem que o utilizador definir para o seu atalho de voz escolhidos.

Esta build tem ainda muitas novidades associadas à voz e ao controlo do Windows 11 desta forma. A Microsoft garante que agora podem usar todos os recursos de acesso por voz em vários monitores, incluindo sobreposições de números e grades que antes não estavam disponíveis em nenhum monitor que não fosse o principal.

Microsoft tem mais novidades para utilizadores

Importa ainda destacar que a partir desta compilação, as apps WordPad e People não vão ser mais instalados após uma instalação limpa do Windows 11. Numa versão futura, o WordPad será removido na atualização e não poderá ser reinstalado, por ser um recurso obsoleto do Windows.

A capacidade de criar atalhos de voz vem trazer uma capacidade de personalização grande para o Windows 11. A Microsoft abre a porta para um controlo único e que assim pode ser ajustado para cada um, da forma que pretendem e querem.