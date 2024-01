A presença do Android Auto ou do CarPlay nos carros novos é quase obrigatória atualmente. Estes sistemas garantem funcionalidades únicas e uma liberdade importante para os condutores, que podem assim dispensar os smartphones. Os sistemas da Google e da Apple vão ter concorrência em breve, vinda do GrapheneOS, um sistema focado na privacidade e na segurança.

Rival para o Android Auto e CarPlay

Quem está focado e preocupado com questões de segurança conhece certamente o GrapheneOS. Esta é uma versão especial do Android, que sem usar os serviços e apps da Google oferece aos utilizadores uma proteção e uma segurança acima do normal, sem qualquer recolha de dados por parte da gigante das pesquisas e outros.

Com desenvolvimentos constantes, a equipa de programadores do GrapheneOS trouxe agora uma novidade importante. Está a preparar a sua versão do Android Auto, para unir a privacidade que tem de base com toda a utilidade deste sistema associado à condução e à ajuda aos condutores.

GrapheneOS e a sua privacidade e segurança

Uma grande desvantagem do GrapheneOS ao longo dos anos, porém, é que não pode executar o Android Auto. Isso porque o fork do Android coloca os serviços do Google numa sandbox, o que tornou o Android Auto não funcional por algum tempo. Com a mudança anunciada isso mudará em breve e para melhor.

A nova adição está atualmente em "testes finais" e deverá chegar aos utilizadores Alpha muito em breve. O GrapheneOS terá permissões granulares no Android Auto, incluindo opções para permitir ligações com/e sem fios, além de desligar ou ligar o encaminhamento de áudio e controlos de chamadas telefónicas.

Há ainda muito a ser feito nesta nova proposta

Ainda que tenha estas novas capacidades, o GrapheneOS não substituirá o Android Auto diretamente. A segurança imposta obriga a que o Android Auto não seja ativado por padrão e os utilizadores precisarão de ativá-lo manualmente para o poderem usar recorrentemente.

Esta nova concorrência virá certamente colocar pressão no Android Auto e no Car Play. Ainda que não traga novidades que o diferenciem, garante a segurança e a privacidade dos utilizadores, algo que certamente será apreciado, visto que a recolha de dados é constantes e cada vez mais agressiva.