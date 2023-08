Focado na fotografia, o Galaxy S23 Ultra trouxe argumento que o colocaram no topo e em concorrência direta com os melhores smartphones. Estes garantiam o que de melhor era oferecido, mas a Samsung resolveu agora mudar e sem avisar os utilizadores retiraram uma funcionalidade importante. Estes, naturalmente, que ficaram revoltados e pedem explicações.

São várias as melhorias que a Samsung trouxe com o Galaxy S23 Ultra, em especial no que toca à fotografia e ao vídeo. Uma destas era a capacidade de gravar vídeos em 8K, para assim recolher este elemento com a máxima qualidade.

Com esta possibilidade, naturalmente que muitos aproveitaram e passaram a fazer dela o padrão para o vídeo. O problema é que a Samsung resolveu acabar com esta possibilidade, ainda que o tenha feito de forma silenciosa.

Segundo vários relatos, a Samsung desativou a opção Vídeos de alta taxa de bits no modo de gravação de vídeo 8K no Galaxy S23 Ultra. Este recurso estava disponível no momento do lançamento, mas desapareceu após a instalação da atualização de segurança de junho de 2023.

De acordo com algumas as capturas de ecrã, a opção High Bitrate Videos está desativada nas configurações da câmara do S23 Ultra, na seção 'Opções avançadas de vídeo'. Muitos utilizadores estão a mostrar o desagrado com a mudança, especialmente porque a Samsung não mencionou isso na atualização de junho. O que piora a situação é que a opção parece ainda estar disponível no S22 Ultra.

Depois de muitas queixas, a Samsung resolveu justificar a medida aplicada. A marca coreana revelou que desativou o recurso de gravação de vídeo 8K de alta taxa de bits no Galaxy S23 Ultra porque consumia muitos recursos (memória e processamento). Assim, decidiu remover por enquanto, sem revelar se prevê trazer este recurso de volta ao seu smartphone.

Dada a capacidade deste smartphone, um dos mais recentes da marca, não se entente a posição da Samsung. A ideia de reduzir os consumos é acertada, mas não parece que se devesse aplicar a este modelo, ainda para mais o mais poderoso da marca.