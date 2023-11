A Google tem-se focado em dar aos utilizadores do Android as apps mais seguras e as mais focadas nas necessidades destes. Para isso aumentou a privacidade dos utilizadores e a segurança oferecida a estes. Para ajudar ainda mais, a Google passou a indicar quais as apps de VPN presentes na Play Store são seguras.

As apps de VPN são essenciais para muitos utilizadores nos cenários mais complicados. Estas funcionam para esconder de olhares alheios todo o tráfego e encaminhá-lo por regiões alternativas e assim esconder a identidade destes.

Claro que para isso devem usar as propostas mais seguras e as que garantem a melhor privacidade dos utilizadores. Até agora estes utilizadores dependiam de si para escolher as melhores propostas, com um leque quase ilimitado de propostas.

A Google quer mudar isso e passou agora a mostrar aos utilizadores as propostas mais seguras no campo das VPN. Não o faz com um lote ou top das propostas, mas sim com um banner que atesta quais passaram por uma análise de segurança independente na Google Play Store.

A Google revelou que lançará primeiro o banner para as VPNs devido à quantidade sensível e significativa de dados do utilizador que estas manipulam. Este selo estará presente na loja de apps e será bem visível, para ajudar os utilizadores de forma muito simples a perceber quais têm o padrão mínimo de segurança global.

Esses selos de segurança vão aparecer na secção de segurança de dados da app. A análise de segurança é conduzida por terceiros usando a Avaliação de Segurança de Apps Móveis, uma avaliação introduzida no ano passado. A Google afirma que as apps que receberam esta marca praticam pelo menos os padrões mínimos de segurança e privacidade móvel do setor.

A Google tem já disponível uma lista completa de propostas que os utilizadores podem usar para ter um serviço de VPN. Esta contém todas as propostas revistas e outros detalhes adicionais de avaliação técnica.