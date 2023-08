China criou um processador tão rápido como um Intel Core de 10ª geração

A China não tem perfil para baixar os braços perante as adversidades e, como tal, no meio de tantas sanções aplicadas pelos Estados Unidos, o país asiático tem tentado criar os seus próprios equipamentos tecnológicos. E as últimas informações indicam que a China criou recentemente um processador de 4 núcleos que é tão rápido como um Intel Core de 10ª geração.

China já tem um CPU tão rápido como um Intel Core de 10ª geração

Segundo as últimas informações, a China National Microprocessor Technology Corporation, sob o nome da marca Loongson, já projetou quatro novas gerações de processadores. Um dos últimos equipamentos lançados é o chip Loongson 3A6000, baseado na arquitetura própria LoongArch e este é o processador criado de forma totalmente independente no país asiático.

Claro que não podemos comparar a capacidade de desenvolvimento e de produção da China com os Estados Unidos da América, mas o país de Xi Jinping tem tentado subsistir e fazer frente à concorrência com as armas que tem. Para além disso, o objetivo é ir melhorando e, aos poucos, diminuir as diferenças com a potência norte-americana.

Este processador chinês é baseado em MIPS, uma variante do mesmo ISA usado nas primeiras PlayStation, Nintendo64 e Silicon Graphics. Em concreto, o Loongson 3A6000 conta com 4 núcleos LA664 e suporta até 8 threads. Ao nível de velocidade de relógio esta é de 2,50 GHz e conta com uma memória DDR4-3200.

Muito provavelmente, especialmente ao longo dos próximos tempos, estes processadores chineses não vão chegar aos EUA nem à Europa e será usado apenas para uso interno no país. Contudo, as informações indicam que ao nível do desempenho, este CPU é semelhante ao Intel Core da 10ª geração, embora não tenha sido revelado a qual modelo em concreto.

No benchmark SPEC CPU 2006, este chip conseguiu um resultado que representa uma melhoria de 60% em comparação com o resultado anterior. Sabe-se que este Loongson 3A6000 traz uma capacidade de 8 GB de memória DDR4 de 3.200 MHz e um SSD NVMe de 256 GB de capacidade.