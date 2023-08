Criador da arquitetura Zen diz que o CPU AMD Zen 5 será um verdadeiro monstro

Embora o segmento dos processadores ainda seja largamente dominado pela Intel, a AMD tem conseguido conquistar uma parte importante deste terreno. E parece que o futuro da empresa de Lisa Su promete grandes surpresas, pois o criador da aquitetura Zen, Jim Keller, disse o próximo CPU da AMD baseado em Zen 5 será um monstro.

AMD Zen 5 será uma arquitetura muito poderosa

A próxima arquitetura da AMD, Zen 5, deverá chegar nos futuros processadores da marca no ano de 2024. Mas os rumores e as expetativas já se fazem sentir e tudo parece indicar bons ventos para a empresa dos Ryzen.

De acordo com as informações recentes, o criador da arquitetura Zen, Jim Keller, considera que a Zen 5 será um monstro absoluto no espaço x86. E esta opinião também é corroborada pelos últimos leaks do canal RedGamingTech (RGT). Keller adianta que a AMD Zen 5 será mais rápida do que o Sapphire Rapids da Intel e também mais rápida do que a Zen anterior, como seria de esperar.

Há alguns dias, o canal PCWorld partilhou (via Wccftech) um diapositivo de uma apresentação realizada por Jim Keller onde podemos ver, em termos de gráfico, o poder que se pode esperar da tecnologia Zen 5 da AMD. No entanto, ainda não está claro se o criador da arquitetura Zen participou diretamente na criação da Zen 5.

Através da imagem, os dados mostram que o Zen 5 terá um desempenho SPECINT mais alto do que o Sapphire Rapids e que as Zen mais antigas e espera-se que a nova arquitetura também tenha uma frequência base mais alta do que o CPU Sapphire Rapids e um TDP semelhante.

Os resultados de benchmarks à Zen 5 revelados pelo RGT sugerem que este será o primeiro processador de 16 núcleos a atingir um espantoso valor de 50.000 pontos no teste Cinebench R23.

Certamente que ainda haverá mais detalhes divulgados antes da chegada da Zen 5, mas a ansiedade já começa a surgir para saber o impacto que esta nova tecnologia terá no mercado dos CPUs e na liderança da Intel.