Incrível! Lucro da Nvidia aumentou 769% em comparação com o ano de 2022

As expetativas em relação à Nvidia estavam já bastante altas e havia o receio de que a realidade se revelasse diferente... mas os novos dados financeiros mostram que a empresa das placas gráficas não desiludiu, tendo apresentado um lucro 769% maior do que o obtido no ano de 2022.

Nvidia apresenta um incrível aumento do lucro anual

Depois de termos noticiado que a Nvidia havia conseguido bater a Tesla como a ação mais negociada da bolsa de Wall Street, restava então conhecer os últimos resultados financeiros da empresa para determinar se foi apenas 'ilusão' por parte dos acionistas e investidores, ou se realmente estamos perante uma valorização bastante significativa e válida da empresa verde das placas gráficas.

Como tal, finalmente a Nvidia revelou o seu último relatório financeiro, referente ao quatro trimestre de 2024, onde o grande destaque vai para o aumento de lucro de 769% comparativamente ao ano de 2022. A empresa revelou ainda que a sua receita alcançou um valor de 22 mil milhões de dólares no presente trimestre a que refere o relatório e também que as suas ações registaram um aumento a rondar os 10%.

O relatório demonstra também que a empresa verde conseguiu bater o seu próprio recorde de lucro e receita. Para além disso, outras notícias indicam que a Nvidia está muito perto de atingir um valor de mercado de 2 biliões de dólares. No momento em que escrevo este artigo, o valor de mercado da marca de Jensen Huang é de 1,92 biliões de dólares.

E ao esmiuçar os dados revelados, verifica-se que o segmento dos Data Centers é a maior fonte de lucro da empresa. No último trimestre, do total de 22 mil milhões de dólares em receita, 18,404 mil milhões de dólares vieram do mercado de Data Centers.

Como sabemos, a Nvidia tem sido uma das empresas que mais aposta em poderosos equipamentos dedicados à Inteligência Artificial. E este vai continuar a ser o maior foco da marca nos próximos anos, não fosse a IA uma verdadeira mina de ouro para a gigante das placas gráficas.

Também o setor dos jogos se destacou, uma vez que envolveu uma receita de 2.865 mil milhões de dólares, representando assim um crescimento anual de 56% na receita do setor.