Meta vai lançar um modelo IA para escrever códigos de computador

Com a popularidade e hype da Inteligência Artificial, há cada vez mais empresas a querer garantir um bocadinho de território neste segmento. E as mais recentes notícias revelam que a Meta de Mark Zuckerberg vai lançar um modelo de IA para escrever códigos de computador.

Meta lançará modelo IA para escrever códigos de computador

De acordo com as recentes informações avançadas pela agência Reuters, a Meta Platforms disse nesta quinta-feira (24) que irá lançar um modelo de Inteligência Artificial projetado para dar suporte à escrita de código de computador, o que alarga o seu potencial.

A empresa adianta que esse modelo vai ter como nome Code Llama e estará disponível gratuitamente. Segundo o que a Meta partilhou no seu blog oficial, o sistema pode escrever código com base em prompts de texto humanos e também pode ser usado para conclusão e depuração de código.

Esta não é a primeira aposta da Meta no campo da Inteligência Artificial e a empresa já tem apresentado e lançado vários modelos IA, grande parte gratuitos. Um deles é um modelo de linguagem opensource designado Llama.

Por sua vez, a empresa explica que este novo sistema agora revelado é construído com base no recente modelo de linguagem Llama 2 da Meta e vai ficar disponível em diferentes configurações. Este será mais um passo para a dona da rede social Facebook se preparar para competir com a popular ferramenta de escrita de código GitHub Copilot da Microsoft.

O modelo IA Code Llama vai suportar linguagens de codificação populares como Python, Java e C++. Mas a empresa de Zuckerberg alerta que o sistema não é recomendado para tarefas gerais de texto.

O aparecimento e crescente popularidade do ChatGPT da OpenAI acabou por ser um forte impulsionador deste segmento, fazendo com que várias empresas olhassem para a Inteligência Artificial com mais atenção e apostassem nesta tecnologia avançada.