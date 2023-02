LLaMA, o rival do ChatGPT criado pela META para investigação na inteligência artificial

Depois de ser aberta, a caixa de Pandora da Inteligência Artificial está a desafiar as poderosas empresas tecnológicas. Como tal, a sombra do ChatGPT parece criar temor na Google, Meta e outros grandes players da Internet moderna. Para atacar este segmento, a dona do Facebook apresentou a LLaMA. Uma ferramenta dedicada aos investigadores académicos, organizações governamentais, sociedade civil... entre outras!

ChatGPT é o novo rival da Meta que lançou a LLaMA

A Meta (empresa proprietária do Facebook, Instagram e do WhatsApp) lança um novo modelo de linguagem baseado em inteligência artificial. Quem o referiu foi o presidente-executivo Mark Zuckerberg numa publicação no Facebook nesta sexta-feira, dia 24.

O modelo de linguagem, chamado LLaMA (Large Language Models), foi projetado para gerar texto e conversas, resumir material escrito e executar tarefas complicadas como resolver teoremas matemáticos ou prever estruturas de proteínas.

A Meta está comprometida com este modelo aberto de investigação e disponibilizaremos o nosso novo modelo para a comunidade de investigadores em IA.

Disse Zuckerberg.

A empresa, em comunicado, sublinhou que para manter a integridade e evitar o uso indevido está a lançar o modelo sob uma licença não comercial focada em casos de uso para investigação.

O acesso ao modelo será concedido caso a caso a investigadores académicos; afiliados a organizações governamentais, à sociedade civil e académica; assim como a laboratórios de investigação da indústria em todo o mundo.

Tendo em conta a abertura que o mundo empresarial teve com o aparecimento do ChatGPT, pela mão da OpenAI, e sendo para já um sucesso, outras empresas de tecnologia estão de olho numa oportunidades do setor. Conforme foi dado a conhecer, a Google já lançou o Bard, um robô que, assim como o ChatGPT, usa informações da Internet para fornecer respostas.

Outro exemplo é a Microsoft, que com a parceria feita com a OpenAI, levou inovação aos seus produtos. A tecnologia por trás do ChatGPT já está no motor de pesquisa Bing e, em breve, estará disponível no Teams.