A Google apresentou o Bard, a sua proposta para combater o ChatGPT

O ChatGPT chegou e tomou a Internet de assalto, sem uma resposta à altura das grandes empresas tecnológicas. A Google prometeu que iria revelar em breve a sua novidade e agora surgiu finalmente o Bard. Esta é a IA que o vai ajudar e que vem diretamente da gigante das pesquisas.

A inteligência que o ChatGPT trouxe para os utilizadores mostra que há ainda muito que pode ser feito no mundo da tecnologia. Este consegue responder a qualquer questão lógica que lhe é colocada e que existe com uma resposta dada na Internet.

A Microsoft tem aqui uma posição de vantagem ao ter-se associado cedo à OpenIA, sabendo-se que em breve terá o ChatGPT integrado nos seus serviços. A Google está atrasada neste campo e por isso resolveu agora revelar o Bard, a sua proposta para combater a proposta da OpenIA.

Do que a gigante das pesquisas revelou, o Bard pretende combinar a amplitude do conhecimento mundial com o poder, a inteligência e a criatividade de grandes modelos de linguagem da Google. Usa especificamente uma "versão de modelo leve do LaMDA" que "requer significativamente menos poder de computação, permitindo escalar para mais utilizadores, permitindo mais feedback".

A Google adverte que o Bard pode por agora fornecer informações imprecisas ou inadequadas. A fase de testes destina-se a ajudar a Google a continuar a aprender e a melhorar a qualidade e a velocidade do Bard. Nenhum dado sober como e quando o público pode experimentar o Bard está disponível.

Uma das maiores vantagens do Bard é que vai conseguir dar aos utilizadores respostas com base no que está agora a acontecer na Internet. O ChatGPT da OpenAI tem aqui uma limitação e apenas oferece informação que estava disponível no passado. À parte disto, o modo de utilização será o mesmo, ou seja, baseado numa conversa.

Este é apenas o primeiro passo da Google para trazer a sua inteligência artificial para os seus serviços. Esta semana, em Paris, tudo será revelado e o Bard, com a sua IA, terá a primeira prova de fogo, sendo mostrado em toda a sua plenitude.